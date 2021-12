Faut-il investir dans des introductions en bourse sur le long terme ? Savoir déterminer

Jusqu’à présent, en 2021, 57 entreprises ont fait leurs débuts en bourse et ont levé jusqu’à présent plus de 1,1 crore de lakh Rs.

Une offre publique initiale (IPO) est l’un des moyens d’entrer sur le marché des actions. Cependant, avant sa cotation, le prix d’émission d’une introduction en bourse est calculé manuellement, en prenant en considération divers facteurs qui affectent le prix de l’émission publique des actions de la société concernée.

« Les introductions en bourse ont été le nouveau frisson sur le marché, attirant l’attention du public comme jamais auparavant. En règle générale, un marché boursier en plein essor fournit souvent le terrain pour une augmentation des introductions en bourse. Jusqu’à présent, en 2021, 57 entreprises ont fait leurs débuts en bourse et ont récolté plus de Rs 1,1 lakh crore jusqu’à présent ! Cette frénésie ne s’arrête pas avec un certain nombre de problèmes supplémentaires pour ce mois-ci », a déclaré Nitin Mathur, PDG de Tavaga Advisory Services.

Comme il existe des idées fausses selon lesquelles avant les cotations, les cours des actions des sociétés sont généralement disponibles à un taux inférieur à celui des cours après cotation, de nombreuses personnes essaient d’en profiter.

« Une perception commune dans l’esprit de tout le monde est que les introductions en bourse sont destinées à des gains à court terme et qu’elles ne génèrent pas de retours sur investissement à long terme », a déclaré Mathur.

Cependant, les actions sont destinées à des investissements à long terme et la quête de gains à court terme sur les introductions en bourse peut se retourner contre eux, en cas de surévaluation d’une introduction en bourse.

« Eh bien, c’est vrai, mais dans une certaine mesure. Environ la moitié des introductions en bourse au cours des 10 dernières années ont généré des rendements négatifs ! Nous connaissons tous le sort de certaines des introductions en bourse à la mode comme Reliance Power, DLF, Jaypee Infratech. Alors pourquoi tant de battage autour d’eux après tout ? La plupart des investisseurs sont attirés par les introductions en bourse en raison d’un optimisme excessif à l’égard de l’entreprise et des secteurs new age auxquels ils appartiennent. Les médias sociaux et la liquidité excessive n’ont fait qu’ajouter à cette euphorie, entraînant des valorisations très élevées auxquelles ces introductions en bourse sont cotées. Ainsi, lorsque l’euphorie qui les entoure s’estompe, la plupart de ces sociétés ont tendance à sous-performer car elles ne répondent pas aux attentes du marché. « , a déclaré Mathur.

En cas de sous-évaluation, cependant, une introduction en bourse peut offrir une option lucrative pour obtenir des rendements rapides.

« Cela dit, toutes les introductions en bourse ne sont pas mauvaises. Environ un quart des introductions en bourse depuis 2010 se sont également avérées être des multi-baggers, c’est-à-dire générant plus de 100 % de rendement à partir de leur date de cotation. Jubilant Foods, systèmes persistants pour n’en nommer que quelques-uns. Ainsi, les investisseurs doivent évaluer soigneusement les introductions en bourse au cas par cas avant d’investir. Certains facteurs tels qu’un modèle commercial durable, des fondamentaux solides, un potentiel de croissance, la qualité des promoteurs, des valorisations justifiées, etc. doivent être pris en compte avant d’investir dans des introductions en bourse pour un investissement à long terme. Les investisseurs ayant un horizon temporel plus long devraient éviter de prendre des décisions d’investissement simplement basées sur le battage médiatique du marché », a déclaré Mathur.

Pour un investissement à long terme dans une introduction en bourse, les investisseurs doivent être absolument certains de la pérennité de l’entreprise concernée avant de prendre la décision d’investir.

« Une entreprise avec un modèle économique durable, des fondamentaux solides, une valorisation raisonnable, la qualité du promoteur/gestionnaire et des perspectives de croissance déterminent la longévité de l’intérêt des investisseurs. Pour les sociétés fondamentalement saines, les investisseurs ne devraient pas s’inquiéter des gains/pertes de cotation. Investir dans des introductions en bourse à long terme n’a de sens que si vous croyez au potentiel de croissance à long terme de l’entreprise », a déclaré Neha Khanna, directrice de ValPro.

Pour l’investissement IPO à long terme, selon Khanna, les investisseurs peuvent vérifier les éléments suivants :

(1) Comprendre l’entreprise et le potentiel de croissance – reconnaître l’opportunité de marché et la capacité de l’entreprise à capturer la part de marché peut être un critère important pour décider. Les entreprises à fort potentiel de croissance pourront générer des profits réguliers et augmenter leurs revenus.

(2) Comment l’entreprise va utiliser le produit – juste pour le remboursement de la dette ou pour développer l’entreprise.

(3) Antécédents du promoteur et équipe de direction : un investisseur doit vérifier de près qui dirige l’entreprise. La direction de l’entreprise est chargée de la faire avancer.

(4) La performance financière de l’entreprise doit être évaluée pour vérifier si ses revenus et ses bénéfices ont augmenté ou diminué au cours des dernières années.

(5) Les investisseurs doivent identifier étroitement les pairs de la société et évaluer les évaluations comparatives pour déterminer si les évaluations de la société sont conformes ou non à celles de ses pairs.

