Faut-il investir dans Ethereum en septembre 2021 ?

Ethereum ETH / USD est et a été le deuxième plus grand jeton de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Cependant, il a construit tout un écosystème autour de lui en raison de ses fonctionnalités de contrat intelligent, où de nombreux développeurs ont créé des applications décentralisées (dApps) ainsi que des solutions de mise à l’échelle de couche 2 au-dessus d’Ethereum.

La prochaine mise à jour d’Ethereum 2.0 comme catalyseur de croissance

Cela étant dit, le 7 septembre, nous avons vu le cofondateur d’Ethereum, VItalik Buterin, soumettre son premier ETH pour le jeu.

C’est le résultat d’Ethereum qui approche du lancement d’ETH 2.0.

A noter que la phase 0 a déjà commencé et que le projet a lancé ses contrats de dépôt. Tout le monde a commencé à préparer ses pièces ETH pour le prochain pari, y compris le co-fondateur.

Buterin a utilisé son portefeuille VB2 pour envoyer un total de 3 200 ETH en 100 transactions. De plus, chacune de ces transactions ne portait que 32 ETH.

Nous avons vu le prix d’Ethereum baisser de plus de 20% le 7 septembre. Cette baisse s’est produite après qu’El Salvador a commencé à accepter le BTC comme monnaie légale, et nous nous attendions à ce que l’ETH rebondisse à court terme.

Cependant, le prix d’Ethereum a baissé, alors voyons ce qui s’est réellement passé et essayons de comprendre comment cela fonctionnera à l’avenir, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée si vous souhaitez ou non investir.

Faut-il investir dans Ethereum (ETH) ?

Le 20 septembre, Goomba (@im_goomba) sur Twitter a publié son pessimisme concernant l’avenir d’Ethereum, déclarant que “nous avons besoin d’un mouvement convaincant pour échapper à la gravité ici”.

Cela dit, la valeur d’Ethereum (ETH) était de 3 076 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce point de valeur, examinons sa valeur historique élevée, ainsi que ses performances récentes.

Ethereum (ETH) a atteint son plus haut historique le 12 mai, où il a atteint 4 356 $. Cela lui a valu 1 280 $ de plus que le 20 septembre, soit 41% de plus en valeur.

Son point le plus bas en août était le 3 août, où le jeton est tombé à 2 468 $.

Son point culminant a été le 31 août, où la valeur du jeton a augmenté à 3 430 $. Ici, nous pouvons voir une différence de valeur de 962 $ ou 39%. Cela donne une lueur d’espoir que la valeur du jeton pourrait à nouveau atteindre la barre des 4 000 $.

Cela étant dit, le jeton Ethereum (ETH) a le potentiel d’atteindre 3 200 $ d’ici la fin septembre, mais si vous le voyez tomber en dessous de 3 000 $, cela vaut peut-être la peine de reconsidérer.

Goomba suppose que son prix ira dans une direction pessimiste. Cependant, ce n’est peut-être pas nécessairement le cas.

Le lancement d’Ethereum 2.0 façonnera lentement la valeur future de l’ETH, et investir dans celui-ci maintenant pourrait être la plus grande opportunité ou l’un des plus grands regrets. Dans tous les cas, c’est une période passionnante pour investir dans Ethereum.

