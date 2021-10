Faut-il investir dans Polkadot avant le lancement de la parachaine ?

Polkadot DOT / USD se rapproche du lancement des parachutes, ce qui élargira l’écosystème Polkadot.

Polkadot est un protocole multichaîne à fragmentation open source qui facilite le transfert de tout type de données ou d’actifs entre les chaînes, pas seulement des tokes.

Le protocole Polkadot connecte les chaînes publiques et privées, les réseaux sans autorisation, les oracles et les technologies futures.

Le lancement de Parachain comme catalyseur de croissance

Le 13 octobre, les fondateurs de Polkadot, Gavin Wood et Robert Habermeier, ont annoncé que la blockchain est désormais capable de supporter sa première parachain.

Le 14 octobre, nous avons couvert l’annonce, faisant monter en flèche le prix du DOT.

Cela dit, les parachutes Polkadot sont des blocs de construction spécialisés qui peuvent aider à se connecter à la chaîne de relais Polkadot, ce qui crée une architecture multichaîne.

Ils sont la dernière pièce de la technologie de base qui a été décrite dans l’architecture Polkadot.

Les fondateurs de Polkadot ont également annoncé avoir franchi avec succès les barrières techniques en matière de parachutage à Polkadot.

Le lancement marque la dernière étape du processus de lancement en plusieurs phases de Polkadot qui a commencé à l’origine le 26 mai 2020, avec le lancement de la version initiale du test d’autorité de la chaîne de relais Polkadot.

Faut-il investir dans Polkadot (DOT) ?

Le 14 octobre, Polkadot (DOT) valait 41,81 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes en septembre.

La valeur la plus élevée de tous les temps du DOT a été atteinte le 15 mai lorsque le jeton a atteint une valeur de 49,35 $. À son plus haut niveau historique, le jeton valait 7,54 $, soit 18% de plus que le 14 octobre.

Le point le plus bas du jeton s’est produit le 8 septembre, alors qu’il valait 25,78 $.

Son point culminant en septembre était le 14 septembre, lorsque le jeton valait 38,16 $.

Ici, on peut voir que tout au long du mois de septembre, le jeton a en fait augmenté en valeur de 12,38 $ soit 48% au total.

Avec le battage médiatique et le battage médiatique entourant le lancement de la parachain, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton DOT augmente à 47 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait une solide opportunité d’investissement.

