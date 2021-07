Faut-il investir dans TSMC au troisième trimestre après des résultats mitigés au deuxième trimestre ?

in

Les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TAI: 2330) ont chuté de plus de 5% jeudi après avoir annoncé des résultats mitigés pour son dernier trimestre. TSMC a annoncé ses résultats du deuxième trimestre fiscal avant l’ouverture des marchés qui n’ont pas répondu aux attentes de revenus mais ont surperformé les bénéfices.

Bien que les analystes voient une opportunité dans les affaires de TSM dans l’industrie des semi-conducteurs, ils pensent que le prix actuel a considérablement surévalué les actions de TSM. Le mois dernier, les analystes de Susquehanna ont amélioré le TSM de négatif à neutre avec un objectif de cours de 105,00 $. Au moment d’écrire ces lignes, l’action se négociait à 117,00 $ par action, bien au-dessus du cours cible.

Faits saillants de TSM Q2 et prévisions de prix pour Q3 2021

TSM a annoncé un bénéfice par action de 0,93 $ au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes de 0,91 $. Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 28% par an, à 13,29 milliards de dollars, mais n’a toujours pas atteint l’estimation du consensus de la rue de 13,31 milliards de dollars.

Les marges brutes et opérationnelles de TSM étaient relativement conformes aux attentes à 50 % et 36,1 %, respectivement.

La société s’attend à une croissance continue des revenus bruts au troisième trimestre et au-delà. Le vice-président et directeur financier de TSM, Wendell Huang, a déclaré dans le compte de résultat :

« À l’aube du troisième trimestre 2021, nous prévoyons que notre activité sera soutenue par une forte demande pour nos technologies 5 nm et 7 nm de pointe, tirées par les quatre plates-formes de croissance, que sont les smartphones, le HPC, l’IoT et les applications associées. ».

De ce point de vue, il semble que TSM serait une excellente action à ajouter à votre portefeuille au troisième trimestre. Alors est-ce un bon rapport qualité/prix ?

Les actions TSM se négocient à un rapport P/E final de 33,44. Son principal P/E de 26,73 indique une attente significative de croissance des bénéfices l’année prochaine. Cependant, compte tenu du cours actuel, les investisseurs feraient mieux d’attendre que le cours de l’action baisse encore plus avant d’acheter des actions TSM à long terme.

Source – TradingView

Aperçu technique : le retrait de TSM semble devoir se poursuivre

Bien que le cours de l’action de Taiwan Semiconductor ait chuté jeudi, il n’a pas encore atteint des conditions de survente, laissant plus de place à des baisses prolongées. La moyenne mobile sur 100 jours semble apporter un soutien, mais cela pourrait ne pas durer longtemps.

Les investisseurs peuvent cibler les gains du retrait prolongé à environ 113,63 $ ou moins à 107,89 $. Les niveaux de résistance clés sont de 122,24 $ et 127,62 $.

Conclusion : les arguments en faveur de la vente à découvert des actions TSM après le repli

Les actions de Taiwan Semiconductor semblent subir une solide pression baissière après le recul post-bénéfice de jeudi. Cependant, le mouvement à la baisse devrait encore pousser le titre dans des conditions de survente, laissant plus de place aux baisses.

Ainsi, alors que les analystes s’attendent à une croissance des bénéfices de 50 % cette année, le cours de l’action pourrait déjà se verrouiller sur ces attentes. Les perspectives de croissance pour l’année prochaine sont limitées à 17,15%, exposant les actions TSM à de nouveaux mouvements baissiers.

Le poste Faut-il investir dans TSMC au troisième trimestre après des résultats mitigés au deuxième trimestre ? est apparu en premier sur Invezz.