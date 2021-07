Faut-il opter pour une assurance vie traditionnelle ?

in

Par rapport à un plan à terme, la prime des plans de dotation est beaucoup plus élevée et doit être payée pendant un nombre fixe d’années.

Les régimes d’assurance-vie garantissent une indemnisation au candidat en cas de décès en échange du paiement d’une prime spécifiée. Le prête-nom, dont le nom a été mentionné dans le contrat d’une police d’assurance-vie, reçoit la somme d’assurance spécifiée, de l’assureur en cas d’événement malheureux tel qu’une invalidité permanente ou le décès du preneur d’assurance.

Assurance vie entière ou police d’assurance traditionnelle

Ces plans sont du type qui offre de multiples avantages au preneur d’assurance, tels que le rendement des titres à revenu fixe, la couverture des risques et les avantages fiscaux. Les experts disent que ces plans sont destinés aux personnes ayant un appétit à faible risque.

Les polices d’assurance traditionnelles offrent une couverture d’assurance aux assurés pour toute leur vie. Par exemple, en cas de décès du preneur d’assurance, l’assureur paiera les bénéficiaires.

Les experts disent qu’avec le mélange d’assurance et d’investissement, ces plans sont principalement utilisés pour la création de richesse, offrant une petite couverture en guise de protection.

Les plans d’assurance traditionnels sont divisés en deux plans;

Plans de dotation – Dans le cadre de ce plan, à l’échéance ou au décès, le preneur d’assurance ou le prête-nom reçoit une somme forfaitaire ainsi que des primes. Ces plans offrent la somme assurée au prête-nom au décès du preneur d’assurance, ainsi qu’un bonus. Notez que la prime n’est versée que pour les années pendant lesquelles le preneur d’assurance a survécu pendant que la police était active. Si le preneur d’assurance survit au terme, le produit de l’échéance ainsi qu’un bonus ou un profit garanti à la fin du terme seront remis à l’assuré.

Plans de remboursement – ​​En plus de la couverture vie pendant la durée de la police, le plan offre également des prestations à l’échéance qui sont versées par versements. Notez que le paiement avec cette politique est échelonné et payé à des intervalles réguliers spécifiés. L’assureur recevra également un bonus à l’échéance s’il survit. Les experts disent que l’on peut utiliser cette politique pour atteindre des objectifs tels que l’éducation d’un enfant, le mariage, etc.

La prime des plans de remboursement est élevée par rapport aux plans à terme similaires aux plans de dotation et est divisée entre l’assurance et l’investissement.

Les experts du secteur disent qu’il faut opter pour ces politiques si l’on n’a aucune idée de l’investissement ou si l’on ne peut pas faire preuve de discipline en investissant. Les planificateurs financiers suggèrent toujours d’éviter les plans traditionnels car ils offrent une faible somme assurée avec de faibles rendements.

