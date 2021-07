Faut-il parier sur la Suède à l’Euro 2021 ? – Vital Football

Ce contenu est sponsorisé

En juin et juillet aura lieu le Championnat d’Europe 2021 de football. Il y a beaucoup de compétitions cette année et il sera intéressant de voir quelles équipes réussissent et quelles équipes finissent en bas. L’une des équipes qui pourraient être intéressantes à regarder est la Suède. Ils ont atteint les quarts de finale lors de la dernière Coupe du monde en 2018, il n’est donc pas exagéré de penser qu’ils pourraient avoir une chance de bien faire au Championnat d’Europe de cette année. Si vous voulez en savoir plus sur les chances de la Suède à l’Euro 2021 et les prévisions générales de certaines des autres équipes, continuez à lire ici.

Groupe suédois

Avec le recul, la Suède a été assez cohérente en ce qui concerne les qualifications pour les tournois majeurs. Cette année, la Suède est appelée à jouer dans le groupe E, ce qui signifie qu’elle va rencontrer l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie. L’Espagne, qui a remporté le Championnat d’Europe à trois reprises auparavant, est la favorite pour remporter à la fois le groupe et l’une des favorites pour remporter l’ensemble du championnat, les autres équipes devront donc faire leur part pour battre les pronostics. La Suède pourrait avoir une chance car elle pourrait terminer à la troisième place derrière la Pologne et l’Espagne et se qualifier quand même. Les sites de paris en Suède estiment que l’équipe nationale a une chance décente de passer de la phase de groupes. Plusieurs sites de paris locaux sur le portail de jeux suédois tippat.se montrent que les chances de passer la phase de groupes varient d’environ 1,5 à 1.

Les bons joueurs peuvent faire l’affaire

L’une des choses qui pourraient aider la Suède dans sa bataille pour atteindre le sommet, c’est Zlatan Ibrahimovic. Il est sorti d’une retraite internationale et participera donc au tournoi cet été. Cela pourrait rendre les fans et l’équipe suédoise encore plus heureux car il pourrait finir par être le joueur qui fait la différence. Le mélange d’expérience et de jeunesse de l’équipe suédoise pourrait en faire un succès, mais c’est en général l’une des équipes les plus imprévisibles du tournoi.