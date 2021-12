Faut-il passer à Windows 11 ?

Windows 11 est là, et il introduit pas mal de nouveautés dans le vénérable système d’exploitation. Les mises à jour de version de Windows ont été aléatoires dans le passé, et Windows 10 était une version relativement réussie. Bien que Windows 11 ne fasse pas trop bouger les choses, il s’agit toujours d’une mise à niveau de version majeure. En tant que tel, il y a un tas de questions qui l’entourent, et la plus importante est, devriez-vous mettre à jour vers Windows 11 ? Voici tout ce que vous devez savoir pour prendre cette décision.

Ce que vous devez savoir sur Windows 11

Palash Volvoikar / Autorité Android

Windows 11 est la dernière grande itération de Microsoft Windows. Microsoft a commencé à publier Windows 11 pour les consommateurs le 5 octobre 2021, après avoir passé quelques mois en version bêta. Il manque quelques fonctionnalités à la version finale, comme l’émulation native d’Android, que Microsoft teste actuellement en version bêta. De plus, la version finale a un déploiement échelonné, ce qui signifie que vos systèmes éligibles peuvent mettre un certain temps à obtenir la mise à jour.

Windows 11 est une mise à niveau gratuite, mais la configuration minimale requise est bien plus élevée que jamais. Microsoft appelle Windows 11 le Windows le plus sécurisé à ce jour, et cette étiquette se fait au détriment de la rétrocompatibilité. Trusted Platform Module 2.0, alias TPM 2.0, est l’une de ces exigences. Il existe des moyens d’installer manuellement Windows 11 sur des systèmes incompatibles, mais ceux-ci incluent l’abandon des futures mises à jour officielles via Windows Update et/ou la modification du fichier ISO de Windows 11 pour supprimer les contrôles de sécurité.

Vous trouverez ci-dessous la configuration système requise pour Windows 11.

Configuration système requise pour Windows 11Processeur

1 GHz ou plus rapide avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC)

RAM

4 Go

Stockage

Périphérique de stockage de 64 Go ou plus

Micrologiciel du système

UEFI, compatible avec le démarrage sécurisé

TPM

Trusted Platform Module (TPM) version 2.0Carte graphique

Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec le pilote WDDM 2.0

Affichage

Affichage haute définition (720p) de plus de 9 pouces de diagonale, 8 bits par canal de couleur

Connexion Internet et compte Microsoft

L’édition familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft

Version actuelle de Windows

Windows 10, version 2004 ou ultérieure

Pour obtenir la mise à niveau officiellement via Windows Update, votre système doit avoir un processeur Intel de 8e génération ou plus récent, ou un processeur AMD Zen 2 ou plus récent, un démarrage sécurisé UEFI, TPM 2.0, au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Le nouveau design et la nouvelle fonctionnalité

Palash Volvoikar / Autorité Android

Windows 11 semble enfin réaliser la vision que Microsoft a définie avec Windows 8. Ne vous y trompez pas, Windows 11 reste un choix de conception sûr, même si certains des changements sont plutôt polarisants. Cependant, c’est une bien meilleure exécution que Windows 8.

Windows 8 était la tentative de Microsoft de créer un système d’exploitation moderne qui ne semblerait pas étranger aux utilisateurs principalement mobiles. Cependant, le système d’exploitation a exagéré les éléments de conception mobile, résultant en une tuile Metro UI malavisée que de nombreux utilisateurs n’aimaient pas. Beaucoup de ces éléments de conception ont été repris dans Windows 10.

Maintenant, avec Windows 11, Microsoft essaie de mettre Windows à niveau pour qu’il corresponde à la conception des systèmes d’exploitation modernes, et de fidéliser certains des utilisateurs qu’il perd face aux Chromebooks, macOS, iPads et autres appareils informatiques. Le design lui-même a l’air bien, mais il y a quelques bizarreries de fonctionnalité ici et là.

Dehors avec l’ancien, avec le nouveau

Pour les nouveaux utilisateurs, Windows 11 semblera être une bonne option avec le nouveau design. Vous obtenez des coins arrondis, une différence par rapport aux bords tranchants que nous avons vus dans Windows depuis longtemps. Le menu Démarrer est désormais plus clair, avec des applications épinglées et un onglet recommandé qui vous montre les fichiers en fonction de votre utilisation récente. Le champ de recherche a également un aspect plus clair maintenant. Le bureau reste plus ou moins le même, mais le menu contextuel a une apparence simplifiée, avec les options les plus courantes telles que couper, copier, coller et renommer, en haut d’une grille. Les applications propriétaires ont également un look moderne.

Voir également: Comment installer Windows 11 dès maintenant

Une autre caractéristique notable est la disposition des fenêtres d’accrochage. La possibilité de regrouper facilement les fenêtres dans des dispositions d’accrochage couramment utilisées est certainement pratique. Le nouvel effet de transparence est également plutôt agréable et donne l’impression que Windows Aero – le langage de conception axé sur la transparence introduit pour la première fois dans Windows Vista – a enfin mûri.

Pour les utilisateurs de longue date de Windows, cette mise à jour peut causer quelques désagréments. Par exemple, la barre des tâches ne peut plus être redimensionnée ou déplacée. Le bouton de démarrage réside au centre par défaut, bien que vous puissiez le déplacer vers la gauche. En outre, le menu contextuel masque certaines options de menu, telles que certaines fonctions spécifiques aux applications que vous obtenez avec des applications telles que Winrar ou d’autres options Windows telles que Problèmes de compatibilité.

conserve encore une certaine familiarité

Cependant, Windows 11 n’abandonne pas vraiment les anciens utilisateurs de Windows. Ce système d’exploitation a la nature d’un monstre de Frankenstein depuis un certain temps maintenant, avec d’anciens éléments comme le Panneau de configuration disponibles aux côtés de la nouvelle application Paramètres, qui était en fait censée remplacer le vénérable Panneau de configuration. Windows 11 perpétue cette tradition. Vous pouvez toujours trouver le bon vieux panneau de configuration, même si vous pouvez utiliser l’application Paramètres pour exécuter plus ou moins toutes les fonctions pour lesquelles vous pourriez avoir besoin du panneau de configuration. De plus, l’ancien menu contextuel est également masqué sous le Afficher plus d’options en bas du nouveau menu.

Dans l’ensemble, la conception de Windows 11 est équilibrée. Les nouveaux utilisateurs se sentiront les bienvenus, et les utilisateurs effectuant une mise à niveau à partir d’anciennes versions peuvent rencontrer quelques problèmes, mais rien de trop drastique comme nous l’avons vu au cours des jours Windows 8.

Performances de Windows 11

Palash Volvoikar / Autorité Android

Windows 11 promet des améliorations de performances par rapport à Windows 10. Nous avons la promesse d’une meilleure gestion de la mémoire et de l’alimentation. Cela se reflète également dans Microsoft Edge. La suspension des onglets fonctionne bien par rapport aux autres navigateurs basés sur Chromium. Nous avons également d’autres fonctionnalités potentiellement intéressantes comme l’API DirectStorage, qui promet de réduire les temps de chargement des jeux, en fonction de l’implémentation du développeur.

Il y a eu quelques problèmes de performances signalés avec Windows 11. Le plus important provoque une baisse des performances sur les systèmes AMD Ryzen. Une mise à jour semble avoir résolu ce problème, qui était lié au cache L3. Cependant, Hardware Unboxed a découvert un autre problème avec les processeurs Windows 11 et AMD, également lié au cache L3. Ce problème vous oblige à réinstaller Windows 11 si vous échangez le processeur de votre système. Ce n’est pas vraiment quelque chose que la plupart des utilisateurs feront cependant. Cela ne peut donc pas compter comme une grève générale contre les performances de Windows 11.

Les services poussent

Palash Volvoikar / Autorité Android

C’est peut-être le plus gros problème potentiel que la plupart des gens auront avec Windows 11. Nous vivons à l’ère des services, et cette version montre clairement que Windows est désormais un service et non un produit.

Les widgets en sont un bon exemple. Ce ne sont rien d’autre qu’une version étendue des informations météorologiques et du fil d’actualités que vous obtenez dans Microsoft Edge. C’est une fonctionnalité qui ne sert à rien sur le bureau car elle ouvre de toute façon tout dans Edge. De plus, il n’y a pas de widgets tiers pour le moment, ce qui va à l’encontre de l’objectif global.

Microsoft suit le chemin de tous les autres fabricants de systèmes d’exploitation et pousse ses applications et services propriétaires plus durement qu’auparavant. Windows 11 a Microsoft Teams préinstallé, ce qui peut être pratique pour certains, mais aussi potentiellement ennuyeux pour d’autres. Ce n’est pas non plus une intégration fluide comme celle de la Xbox – l’application Xbox offre beaucoup plus de fonctionnalités sur Windows. Cela pourrait s’améliorer avec le temps, nous ne pouvons donc pas encore dire que cette chose en particulier est un énorme problème avec Windows 11.

Voir également: Qu’est-ce que Windows 11 SE ? Le concurrent Chrome OS de Microsoft expliqué

Les paramètres par défaut des applications se compliquent

Microsoft a également notoirement rendu le passage à Edge plus difficile qu’auparavant. Vous ne pouvez plus changer de navigateur par défaut en un clic. Au lieu de cela, vous devez vous diriger vers les paramètres et changer manuellement chaque type de fichier associé à un navigateur. De plus, Microsoft a décidé de bloquer EdgeDeflector, une application qui contournait cette méthode alambiquée de changement de navigateur sous Windows 11.

Compte tenu de ses prétentions à simplifier l’expérience utilisateur, Microsoft a fait un choix que même Apple n’a pas fait avec Safari sur macOS. Après le contrecoup, Microsoft a déclaré qu’il serait plus facile de changer de navigateur avec une future mise à jour, mais c’est un peu plus loin.

Voir également: Comment changer le navigateur par défaut dans Windows 11

En résumé, Windows 11 ressemble à une expérience qui ne semble pas aussi ouverte que celle à laquelle nous sommes habitués avec Windows. Bien sûr, puisqu’il s’agit de Windows, vous pouvez techniquement utiliser des applications tierces pour modifier le système d’exploitation afin qu’il fonctionne comme vous le souhaitez. Cependant, ce n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs voudront faire. C’est bien d’intégrer vos services dans votre système d’exploitation et même de recommander aux gens de les utiliser. Cependant, ce n’est pas bien de les imposer aux gens. C’est le genre de pente glissante que Microsoft doit éviter avec Windows, et j’espère que ce sera le cas.

Principales raisons pour lesquelles vous devriez passer à Windows 11

Palash Volvoikar / Autorité Android

Mettez à niveau vers Windows 11 si vous avez un nouveau système – Si vous avez un nouvel ordinateur ou un ordinateur portable avec du matériel solide, et en particulier un qui est venu avec la promesse d’une mise à jour de Windows 11, vous devez passer à Windows 11. Microsoft a conçu Windows 11 pour les systèmes plus récents. En tant que tel, vous êtes moins susceptible de rencontrer des problèmes de performances et des bogues.

Passez à Windows 11 si la sécurité est votre priorité — Si vous êtes quelqu’un qui préfère rester à jour sur la sécurité, Windows 11 devrait bien vous servir. Windows 10 continuera à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025. Windows 11, quant à lui, dispose d’une base de sécurité plus solide à partir de zéro.

Mettez à niveau vers Windows 11 si vous voulez un multitâche meilleur que jamais — Windows 11 met l’accent sur le multitâche, avec les nouvelles mises en page Snap, les groupes Snap et la possibilité de mémoriser vos mises en page pour plusieurs affichages. Ceux-ci peuvent sembler de petites choses, mais ils s’ajoutent à une bien meilleure expérience multitâche.

Principales raisons pour lesquelles vous ne devriez pas passer à Windows 11

Ne passez pas à Windows 11 si vous recherchez une expérience sans bug (pour le moment) — Windows 11 a sa juste part de bogues, comme le font la plupart des nouvelles versions du système d’exploitation. Windows 10 est à un point où il est raffiné et plutôt sans bogue pour la plupart des gens. Windows 11 mettra du temps à en arriver là.

Ne mettez pas à niveau vers Windows 11 si votre flux de travail comprend une tonne d’applications différentes — Windows a toujours eu des problèmes de compatibilité avec les versions majeures. Windows 11 est lié à quelques-uns des siens. Si votre flux de travail est compliqué, il est possible que Windows 11 le brise. Surtout si vous comptez sur une tonne d’applications tierces et de configurations associées.

Ne mettez pas à niveau vers Windows 11 si vous avez du matériel ancien/incompatible — À moins que vous ne soyez un passionné qui sait ce qu’ils font, vous devriez attendre cette mise à jour pour le moment. Un matériel plus ancien peut être en mesure d’exécuter Windows 11 via des solutions de contournement. Cependant, cela peut entraîner la panne partielle ou totale de certaines fonctionnalités. Ce n’est pas quelque chose que vous voulez sur votre système principal. N’oubliez pas que vous perdrez l’accès à Windows Update si vous mettez à jour de manière non officielle.

Voir également: Comment installer Windows 11 sur du matériel non pris en charge

Ne passez pas à Windows 11 si vous aimez vraiment Windows 10 — Windows 11 change pas mal de choses qui peuvent être gênantes pour ceux qui aiment Windows 10 tel qu’il est. L’impossibilité de déplacer/redimensionner la barre des tâches, le nouveau menu Démarrer, la suppression du mode tablette, de la chronologie, etc. peuvent faire de Windows 11 une mise à niveau difficile à partir de Windows 10.

Notre appel est que pour l’instant, vous ne devriez pas vous dépêcher de mettre à jour votre PC vers Windows 11. Cependant, cette conclusion peut changer dans les prochains mois. Au fil du temps, nous voyons cette mise à jour devenir une véritable mise à niveau de version majeure, plutôt qu’une simple mise à jour itérative avec quelques changements à moitié cuits. Nous suivrons les changements et les progrès réalisés par Windows 11 au fil du temps, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.

commentaires