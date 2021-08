Faut-il réfrigérer les gâteaux et biscuits aux fruits que l’on ne consomme pas pour le moment ? Les experts nous l’expliquent | La vie

C’est une question courante qui devient encore plus courante en été. Faut-il mettre les gâteaux et biscuits avec de la confiture ou des fruits au frigo ?

vous avez cuisiné une tarte aux pommes savoureuse, ou une génoise avec de la crème et de la confiture. Cela a été un succès, mais une partie a été laissée de côté. Doit-il être mis au réfrigérateur ou peut-il être conservé à température ambiante sans nuire à la santé ?

Eh bien, la vérité est que, comme il est facile de l’imaginer, tout dépend du type de gâteau, et les ingrédients qu’il contient.

Une pâte feuilletée à la crème et aux fruits naturels n’est pas la même chose qu’un simple gâteau cuit au four sans décorations. Et il n’y a pas non plus de consensus entre les chefs et les médecins.

Ils sont d’accord sur une chose : ne pas laisser le dessert dehors. Qu’il soit mis au réfrigérateur ou non, il doit être recouvert d’un film de protection alimentaire transparent, ou d’une feuille d’aluminium.

Cela empêchera de nombreuses bactéries de l’air si vous le laissez à température ambiante, et il ne piégera pas les odeurs et les saveurs du réfrigérateur si vous le mettez au réfrigérateur.

Comme expliqué sur le site Greatist, la chaîne de boulangerie Betty Crocker, s’assure que toute tarte aux fruits peut être conservée à température ambiante pendant deux jours, tant qu’il est couvert. Après ces deux jours, vous devez le mettre au réfrigérateur.

En revanche, si le gâteau a crème, crème, citrouille, mousse ou tout ingrédient contenant des œufs ou des produits laitiers Vous devez le mettre directement au réfrigérateur, jusqu’à un maximum de deux jours.

Et si tu veux congeler le gâteau, pour le manger plus tard ?

Ceux qui contiennent de la mousse, de la meringue, de la pâte feuilletée ou de la crème anglaise doivent être jetés, car ils se congèlent mal.

Le reste peut être congelé, et la meilleure façon de le faire est en les enveloppant d’abord dans un film transparent puis dans du papier aluminium, pour éviter les engelures, ce gel d’eau gelée que l’on a vu maintes fois dans des aliments mal réfrigérés.

Ce sont des conseils simples à suivre, et vous vous assurez que les gâteaux que vous consommez sont en bon état sanitaire et de bon goût.