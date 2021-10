Faute de balle ! Des membres du Congrès ont déchiré la MLB pour avoir transféré des emplois américains en Chine

La prolifération des ligues sportives professionnelles américaines aspirant la Chine communiste s’est poursuivie cette semaine. La Major League Baseball ferme l’usine Miken Sports à Caledonia, Minnesota, et déménage ses activités en Chine. Mercredi, les membres du Congrès républicain ont répondu en visant une balle de haricot législative à la tête de la MLB.

Miken Sports emploie plus de 1 000 Américains (plus d’un tiers de la population calédonienne) qui produisent des chauves-souris, des casques, des gants, des sacs et des vêtements, pour un chiffre d’affaires de 11 millions de dollars. Aujourd’hui, la ville perd la plupart de ses emplois au profit d’une main-d’œuvre bon marché en Chine, un pays à la réputation notoire de travail forcé et d’oppression de la liberté de ses citoyens.

Les membres du Congrès du GOP Jim Hagedorn (Minnesota) et Buddy Carter (Géorgie) ont mené l’effort pour condamner le baseball pour avoir dénoncé les affaires américaines. Trois collègues anonymes ont soutenu leur effort. Hagedorn a publié cette déclaration :

Le baseball est considéré comme le passe-temps national des États-Unis, il est donc tout à fait scandaleux que la MLB ait décidé de fermer l’usine Miken Sports en Calédonie et de sous-traiter les emplois américains à la Chine communiste – défiant directement la position de la Major League Baseball en tant que ligue sportive américaine. Miken est l’un des plus gros employeurs de Caledonia (Minnesota) depuis des décennies, et cette communauté devra faire face à des difficultés majeures et à des pertes d’emplois en raison de cette fermeture. Nous exhortons la MLB à revenir sur cette décision, à acheter des produits fabriqués aux États-Unis et à s’efforcer de conserver ces emplois à la maison. Nous devons toujours veiller à ce que les travailleurs, les familles et les communautés américains soient traités équitablement et passent en premier.

De plus, le représentant Carter a déclaré que la Major League Baseball devrait être un « partisan incontestable » des emplois aux États-Unis. Cette décision non américaine est « incroyablement décourageante » et la MLB doit être à la hauteur de son rôle en tant qu’institution américaine et du « devoir qui l’accompagne ».

La sénatrice américaine Tina Smith (D-Minn.) avait également déchiré la MLB en juillet pour sa décision scandaleuse, déclarant qu’en échange d’avantages financés par les contribuables et d’exemptions spéciales, « les Américains devraient pouvoir compter sur la MLB pour, à un minimum, (et) éviter d’être complice de la délocalisation d’emplois américains vers la Chine.

La National Basketball Association a également été sévèrement critiquée pour avoir fait passer les bénéfices des entreprises chinoises au-dessus des droits de l’homme.

Caledonia n’est qu’à 160 miles du domaine des rêves dans l’Iowa, mais contrairement à cette ville de bien-être de Dyersville, dans l’Iowa, elle fait face à des cauchemars de chômage.

Merci, MLB, d’avoir jeté la ville de Calédonie sur le tapis, et merci d’avoir frappé une fausse balle au détriment des emplois américains. Travail horriblement fait.

