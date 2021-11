« Faux faux, exagération »: Ghulam Nabi Azad sur la comparaison de Salman Khurshid entre Hindutva et ISIS

Un avocat basé à Delhi, Vivek Garg, a également déposé une plainte auprès de la police de Delhi pour demander l’enregistrement d’un FIR contre Khurshid.

L’ancien chef de l’opposition au Rajya Sabha et ancien député au Congrès, Ghulam Nabi Azad, a déclaré que la comparaison d’Hindutva avec ISIS et l’islam djihadiste dans le nouveau livre de Salman Khurshid est factuellement fausse et exagérée. Le commentaire d’Azad intervient après que la déclaration de Khurshid ait créé une tempête politique. Khurshid a fait ces affirmations dans son nouveau livre Sunrise Over Ayodhya.

« Dans le nouveau livre de M. Salman Khursheed, nous ne sommes peut-être pas d’accord avec l’Hindutva en tant qu’idéologie politique distincte de la culture composite de l’hindouisme, mais comparer l’Hindutva à l’EIIS et à l’islam djihadiste est factuellement faux et exagéré », a déclaré Azad sur Twitter tout en étant en désaccord avec son collègue.

Khurshid a écrit dans son livre : « Le Sanatan Dharma et l’hindouisme classique connu des sages et des saints étaient mis de côté par une version robuste de l’Hindutva, à tous égards une version politique similaire à l’islam djihadiste de groupes comme ISIS et Boko Haram de ces dernières années. «

Le BJP a également critiqué Khurshid pour cette réclamation. Le porte-parole du BJP, Gaurav Bhatia, a déclaré hier que le livre de Khurshid avait blessé les sentiments religieux des gens. « Dans le livre, Khurshid a comparé les hindous à ISIS et à Boko Haram. C’est une tentative non seulement de blesser les sentiments des hindous, mais aussi de blesser l’âme de l’Inde », a-t-il déclaré. Bhatia a également déclaré que le parti du Congrès est comme une araignée venimeuse qui tisse une toile contre les hindous.

Le leader du BJP, Amit Malviya, a déclaré : « Salman Khurshid du Congrès écrit dans son nouveau livre qu’Hindutva est similaire aux groupes islamistes djihadistes comme ISIS et Biko Haram. Que pouvons-nous attendre d’autre de quelqu’un dont le parti a inventé le terme de terreur au safran juste pour établir une équivalence avec le jihad islamique, pour obtenir des votes musulmans ? »

Salman Khurshid du Congrès écrit dans son nouveau livre que Hindutva est similaire aux groupes islamistes djihadistes comme ISIS et Biko Haram. Que pouvons-nous attendre d’autre de quelqu’un dont le parti a inventé le terme de terreur au safran juste pour établir une équivalence avec le jihad islamique, pour obtenir des votes musulmans ? pic.twitter.com/3OikNQJ3qt – Amit Malviya (@amitmalviya) 10 novembre 2021

Un avocat basé à Delhi, Vivek Garg, a également déposé une plainte auprès de la police de Delhi pour demander l’enregistrement d’un FIR contre Khurshid.

