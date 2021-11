Faux pas sur Facebook : le géant des réseaux sociaux enfreint ses propres règles et vérifie la page fan douteuse d’Elon Musk

Les plateformes de médias sociaux ont toujours été confrontées à des défis de vérification. (.)

Le nouveau parcours de Facebook en tant que marque Meta a démarré de manière saccadée après que le réseau social a violé ses propres politiques pour vérifier une page de fans du PDG de Tesla, Elon Musk, a rapporté The Verge.

La page aux 153 000 abonnés est depuis devenue inaccessible. On ne sait toujours pas si Facebook a supprimé la page ou si les propriétaires l’ont rendue indisponible.

La page ne prétendait pas appartenir à Musk et indiquait clairement dans la section À propos qu’il s’agissait d’un compte de fan. « Musk possède une Tesla Roadster 0001 (la première à sortir de la chaîne de production) de Tesla Motors, une société dans laquelle il est l’un des premiers investisseurs. Le Roadster est une voiture de sport électrique à batterie avec une autonomie de 220 milles », lit-on dans la section À propos de la page.

« C’est une fanpage, qui télécharge des tweets, etc. de lui. »

La page n’avait que 10 messages, le premier datant du 21 octobre, lorsque l’histoire a éclaté. L’un des messages était une photo de Musk, l’autre une notification indiquant qu’il avait mis à jour sa photo de profil, tandis que le reste semblait être des rediffusions de tweets récents de Musk.

Cependant, la page n’a pas commencé comme une page de fans pour Musk. The Verge a parcouru l’onglet Transparence de la page, qui affiche l’historique d’une page, qui la gère et si elle diffuse des publicités pour plus de détails. L’enquête a révélé que la page avait été créée le 28 juillet 2019 pour « Kizito Gavin » – le nom inversé du footballeur Gavin Kizito.

La page a subi six changements de nom, tous en 2021. Le 17 octobre, elle a changé son nom deux fois, les deux fois en Elon Musk deux fois. La section Transparence de la page a également montré que la page était gérée depuis l’Égypte alors que l’investisseur milliardaire vit au Texas.

On ne sait toujours pas quand Facebook a vérifié la page.

Facebook vérifie que les pages sont officielles après avoir « confirmé que la page ou le profil est la présence authentique de la personnalité publique ou de la marque qu’il représente », selon ses règles. Pour être vérifié, un utilisateur doit remplir un formulaire qui nécessite une identification officielle telle qu’un passeport, un permis de conduire, une déclaration de revenus, une facture de services publics ou des statuts.

Les plateformes de médias sociaux ont toujours été confrontées à des défis de vérification. En 2017, Twitter a suspendu le programme de vérification avant de le relancer plus tôt cette année. La relance a également été cahoteuse, la société admettant avoir vérifié par erreur certains faux comptes.

