Faux profils de propagande pro-chinoise sur les réseaux sociaux

08/05/2021 à 10:27 CEST

SPORT.es

Un réseau tentaculaire de plus de 350 faux profils de médias sociaux alimente les récits pro-chinois et en essayant de discréditer ceux qui se considèrent comme des opposants au gouvernement chinois, selon une nouvelle étude.

L’objectif est de délégitimer l’Occident et de renforcer l’influence et l’image de la Chine à l’étranger, suggère le rapport du Center for Information Resilience (CIR). L’étude, partagée par la BBC, a révélé que le faux réseau de profils diffusait des caricatures criardes représentant, entre autres, le magnat chinois en exil Guo Wengui, un critique virulent de la Chine.

Parmi les autres personnalités controversées figurant dans les caricatures figurent le scientifique “dénonciateur” Li-Meng Yan et Steve Bannon, ancien stratège politique de Donald Trump. Chacun de ces individus a été accusé de répandre de la désinformation, y compris de fausses informations sur le Covid-19. Certains des comptes, répartis sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, utilisent de fausses images de profil générées par l’IA, tandis que d’autres semblent avoir été détournés après avoir été précédemment publiés dans d’autres langues.