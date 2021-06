Faux vaccin contre le Covid : ces 5 précautions de base peuvent vous sauver des fraudeurs de faux vaccins

in

Si aucun des bénéficiaires ne signale de symptômes post-vaccination, les vaccinateurs doivent contacter les autorités sanitaires locales et vérifier les informations d’identification des camps de vaccination privés.

Même si plusieurs faux camps de vaccination ont été découverts par des agences d’enquête à Mumbai et à Kolkata, il y a une forte probabilité que ces faux camps puissent également duper des personnes vulnérables dans d’autres parties du pays. Plusieurs sociétés de logement à Mumbai ont signalé des incidents de faux camps de vaccination privés dans lesquels des personnes se font injecter de faux flacons de vaccins Covid-19. Alors que les gens sont pressés de se faire vacciner avec le vaccin Covid-19, ils devraient prendre quelques précautions de base pour éviter de tels incidents de fausse vaccination. Voici une liste de quelques étapes de base qui peuvent éviter aux gens de se faire piéger par de faux fraudeurs en matière de vaccination.

1. Les membres de l’association de bien-être des résidents ainsi que les autres citoyens responsables d’une société résidentielle doivent informer les autorités civiques locales et les fonctionnaires de police de leurs projets de se faire vacciner dans un camp de vaccination privé. À moins d’être approuvés par les autorités sanitaires municipales ou locales, ces camps ne devraient pas être autorisés à installer leurs centres de vaccination dans les locaux de la société.

2. Si possible, les sociétés résidentielles ou les entreprises doivent signer directement un accord avec l’hôpital privé pour la mise en place d’un camp de vaccination Covid-19 dans leurs locaux. De cette façon, les fraudeurs qui s’identifient comme associés à un hôpital privé n’auront aucune possibilité d’exploiter le nom de l’hôpital privé et de duper les gens.

3. Individuellement, tous les bénéficiaires doivent s’assurer que leurs informations d’identification personnelles sont enregistrées sur le portail Cowin. Ils doivent également s’abstenir de se faire vacciner dans un centre qui ne les enregistre pas sur le portail des vaccins Cowin.

4. Les bénéficiaires doivent également demander aux vaccinateurs du camp de produire leur certificat de vaccination immédiatement après avoir reçu une piqûre. Les gens doivent se méfier des vaccinateurs qui tardent à délivrer leur certificat de vaccination et promettent de fournir le certificat dans quelques jours.

5. Bien que tous les bénéficiaires des vaccins contre le coronavirus ne présentent pas de symptômes liés au vaccin, notamment de la fièvre, de la fatigue et des courbatures, une grande partie des bénéficiaires présentent des symptômes post-vaccination. Les bénéficiaires doivent remarquer leur comportement corporel après avoir été piqué et également demander la même chose aux autres bénéficiaires qui ont été vaccinés au centre. Si aucun des bénéficiaires ne signale de symptômes post-vaccination, les vaccinateurs doivent contacter les autorités sanitaires locales et vérifier les informations d’identification des camps de vaccination privés.

