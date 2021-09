Favipiravir : une étude sur le syndrome prémenstruel ne révèle aucun problème d’utilisation, des effets secondaires légers détectés – voici pourquoi il a été retiré du traitement contre le covid

Un nombre total de 1 083 patients ont participé à l’étude multicentrique ouverte à un seul bras et l’étude n’a montré aucun problème concernant l’utilisation du favipiravir (Photo : .)

Glenmark Pharmaceuticals, une société pharmaceutique mondiale intégrée, a annoncé mercredi que l’étude de surveillance post-commercialisation (PMS) sur le Favipiravir en Inde était terminée avec succès. L’étude PMS a eu lieu en juillet de l’année dernière pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du Favipiravir dans les symptômes légers à modérés du covid-19 chez les patients, lit-on dans le communiqué publié mercredi.

Un nombre total de 1 083 patients ont participé à l’étude multicentrique ouverte à un seul bras et l’étude n’a montré aucun problème concernant l’utilisation du Favipiravir. Les effets secondaires connus du Favipiravir – faiblesse, diarrhée, vomissements et faiblesse ont été trouvés de nature légère. Alors que le délai de résolution de la fièvre était de jours, le délai de guérison clinique était d’au moins sept jours.

L’étude PMS de Glenmark était l’une des études de ce type menées en Inde sur le Favipiravir chez des patients covid légers à modérés. Au moins treize sites, provenant à la fois d’institutions gouvernementales et privées – Thiruvananthapuram, Nagpur, Nashik, Hyderabad, Mumbai, Bengaluru ont participé à l’étude.

Alok Malik, vice-président du groupe et chef de Glenmark Pharmaceuticals, a déclaré que l’étude était cruciale car elle examinait l’efficacité et l’innocuité du FabiFlu pour une utilisation mondiale. Les multiples variables du médicament peuvent avoir un impact sur les résultats. Malgré tous les facteurs, l’étude PMS a conclu que FabiFlu a la capacité de soulager les symptômes et d’améliorer également les résultats chez les personnes atteintes de cas de covid-19 légers à modérés, a-t-il ajouté.

Les régulateurs des médicaments de l’Inde, l’année dernière en juin, ont approuvé le Favipiravir pour l’utilisation d’urgence, faisant de Glenmark la première entreprise à approuver le médicament par voie orale pour les patients présentant des symptômes légers à modérés de covid-19. Le médicament a été approuvé l’année dernière en raison de l’urgence de covid-19 en Inde.

L’étude PMS a continué d’évaluer l’efficacité du Favipiravir même après son lancement. L’âge moyen des patients de l’étude comprenait 40 pour cent des femmes dans le groupe d’âge de 40 ans et les hommes à 60 pour cent. Deux types de comorbidités courantes ont également été notées chez ces patients : l’hypertension et le diabète. Les rapports suggèrent qu’au cours de la dernière année, les sociétés pharmaceutiques indiennes ont vendu des médicaments d’urgence pour traiter les patients covid d’une valeur de plus de 2 600 crores de roupies. Le favipiravir, à lui seul, a atteint 50 pour cent des ventes totales d’une valeur de Rs 1 300 (presque). Le médicament a été retiré du traitement plus tôt cette année.

Pourquoi le médicament a-t-il été retiré du traitement ?

Le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union a révisé plus tôt cette année en juin les directives de traitement pour les patients covid et a supprimé l’utilisation de l’ivermectine, de l’hydroxychloroquine et du médicament antiviral favipiravir de sa liste de traitements conseillés. Les directives partagées par le ministère de la Santé ne citaient l’utilisation d’aucun de ces médicaments qui étaient largement utilisés par les médecins pour traiter les patients.

Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), cependant, a prescrit l’utilisation d’ivermectine dans certaines quantités. Les directives suggéraient également l’utilisation d’autres médicaments comme le Remedesivir et le Tocilizumab et le premier à utiliser chez certains patients hospitalisés modérément/sévère sous oxygène dans les 10 jours suivant la maladie.

