favoris, dormeurs et joueurs à surveiller

Le jeu Big East n’a pas encore commencé, mais il y a déjà beaucoup à discuter, les hauts et les bas de la partie hors conférence du programme étant la principale raison. Certaines équipes se surpassent. Certains sont sous-performants. Et d’autres fonctionnent à peu près comme prévu.

La transition vers le jeu de conférence donne l’impression qu’elle arrive au moment idéal pour avoir une idée de qui sont ces équipes. Examinons tout ce qui concerne le basket-ball de Big East pour voir quelles équipes pourraient être une surprise, quels joueurs les plus intéressants sont à surveiller et si des équipes pourraient détrôner le champion de la conférence Villanova.

Que ce soit Patrick Ewing, Chris Mullen, Ray Allen, Doug McDermott ou tout autre talent spécial, la conférence Big East est responsable de la production de certains des plus grands noms et des plus grands joueurs du basket-ball universitaire. La conférence emblématique du basket-ball est toujours l’une des meilleures de tout le basket-ball universitaire et compte un autre groupe de joueurs avec lesquels vous devriez vous familiariser.

Justin Moore (garde) – Villanova Wildcats

Villanova n’a pas remporté les victoires emblématiques pendant les matchs hors conférence que nous pensions, mais ce n’est pas à cause de Justin Moore. Le garde junior fait un peu de tout pour Jay Wright. Il est deuxième de l’équipe pour les marqueurs (15,6), les passes décisives (2,9) et le troisième pour les rebonds (5,5). Il y a un argument à faire valoir que Moore est aussi important pour le succès des Wildcats que son coéquipier Collin Gilespie, ce qui en dit long sur sa polyvalence en tant que joueur. Il sera considéré comme le joueur de l’année Big East en mars.

Ryan Kalkbrenner (centre) – Creighton Bluejays

À sa deuxième saison avec les Bluejays, le centre de 7’1 Ryan Kalkbrenner est en train de changer l’ADN de Creighton. Les Jays, qui marquent régulièrement des points, battent les équipes avec la défense, ancrée par la protection intérieure de Kalkbreener. Il a totalisé cinq blocs à trois reprises et modifie un pourcentage élevé de tirs sur la jante. Oh oui, et Kalkbrenner fait plus que doubler ses points par rapport à la saison précédente (5,9 à 12,7 points par match).

Il pourrait très bien être candidat DPOY d’ici la fin de la saison. Gardez un œil sur les cotes de Tipico.

Adama Sanogo (centre) – UConn Huskies

Adama Sanogo est un autre grand homme de Big East qui fait un saut drastique de la première à la deuxième année. Sanogo est passé de 7,3 points et 4,8 rebonds en première année à 15,6 points et 6,3 rebonds au cours de sa deuxième saison. Honnêtement, ces statistiques ne donnent pas une idée de la capacité de Sanogo à certains moments. Il a inscrit 30 points contre une équipe d’Auburn classée au niveau national et a deux autres matchs avec 20 points marqués. Cependant, Sanogo est aux prises avec une blessure abdominale qui l’empêche pour le moment d’entrer. Espérons qu’il puisse revenir le plus tôt possible.

Kaiden Rice (garde/attaquant) – Georgetown Hoyas

L’un des ajouts les plus amusants à la conférence Big East est Kaiden Rice, une aile senior qui a passé quatre saisons à la Citadelle. Par non-conférence, Rice mène tous les joueurs de Big East dans les marques à trois points (39) et se classe cinquième en pourcentage de trois points (43,3). La capacité de Rice à devenir chaud et à dominer depuis les profondeurs donne aux Hoyas une capacité de surveillance supplémentaire. Si cela peut se traduire par des victoires, ne soyez pas surpris de voir Kaiden Rice recevoir l’amour du nouveau venu de l’année.

Équipes de dormeurs



UConn Huskies (+380)

Cela fait bizarre de considérer UConn comme un outsider. Pourtant, les Huskies ont un peu cette sensation. Villanova est le grand favori. remportent la conférence et Seton Hall connaît un début incroyable avec de grandes victoires contre le Texas et le Michigan. Malgré le classement parmi les 20 premiers des Huskies, ils sont un peu secrets. Avec l’entraînement de Dan Hurley, j’espère qu’un Adama Sanogo et RJ Cole en bonne santé pourraient aider UConn à lutter pour un championnat Big East.

Bluejays de Creighton (+3000)

Si vous aimez les paris longs, voici celui qu’il vous faut. Creighton, sans tous ses cinq de départ de l’équipe Sweet 16 de la saison dernière, est sur un départ de 8-3. Les Bluejays ont une victoire parmi les 25 premiers contre BYU et deux de leurs trois défaites sont survenues contre des équipes actuellement classées. Ils sont jeunes et se sentent plus comme une équipe du championnat Big East dans un an ou deux, mais ne sous-estimez pas un groupe avec peu d’attentes.

Champion de la conférence



(Kyle Ross-USA TODAY Sports)

Chats Sauvages de Villanova -150

Cela a été une saison quelque peu insatisfaisante jusqu’à présent pour l’équipe de Jay Wright. Villanova n’a pas très bien réussi contre les équipes de l’échelon supérieur contre lesquelles il s’est affronté jusqu’à présent, et l’offensive a des matchs où elle semble extrêmement difficile.

Cependant, je ne vois pas une autre équipe être meilleure qu’eux dans le Grand Est. Peut-être que Seton Hall peut le faire, mais je vais tenter ma chance avec les Wildcats. Ils ont toujours Collin Gilespie, un cinq de départ talentueux et expérimenté, et sont les plus éprouvés au combat de toutes les équipes de Big East. J’ai très peu de doute que cette équipe passe à une autre vitesse à mi-parcours de la conférence et devienne définitivement la favorite du championnat. Ils devront cependant résister à une concurrence féroce.

