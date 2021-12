favoris, dormeurs et joueurs à surveiller

Nous sommes à moins d’un mois de la saison de basket-ball universitaire, à quelques jours des tournois de Thanksgiving de la semaine de fête et nous prévoyons déjà le jeu de la conférence. Eh bien, juste la conférence Pac-12, dont les équipes masculines entreront en jeu cette semaine. Chaque programme participera à deux matchs de conférence avant la fin de la semaine, puis reprendra les parties hors conférence jusqu’à la fin décembre.

C’est une ride intéressante dans le calendrier d’avoir les deux matchs de conférence en début de saison, mais je pense que c’est cool, d’une certaine manière. Les équipes auront une première évaluation d’elles-mêmes et un regard sur leurs adversaires avant de plonger complètement vers la fin de l’année civile.

Pour nous, le saut rapide dans le jeu de conférence est passionnant. Nous pouvons prévisualiser tout ce qui concerne le basket-ball Pac-12, y compris les dormeurs, les joueurs à surveiller et les projections sur l’équipe qui pourrait remporter la conférence.

Joueurs à surveiller



L’un des meilleurs aspects du basket-ball universitaire est de voir les joueurs devenir des légendes du campus et, espérons-le, devenir des grands de la NBA. Mais avant d’atteindre ces marques, ils doivent produire. Voici quelques joueurs que j’ai en vue dans le Pac-12.

Christian Koloko (centre) – Arizona Wildcats

Le centre de 7’1 du Cameroun a fait un bond gigantesque de sa deuxième année à la saison junior avec les Wildcats. Koloko est un joueur fascinant, et avec sa taille et sa longueur, il change complètement la donne du côté défensif. Il fait en moyenne 3,5 blocs par match malgré une moyenne de seulement 23,5 minutes. Alors que Koloko ancre une défense de l’Arizona qui devrait être une équipe de tournoi de la NCAA, le grand junior pourrait être dans la discussion pour le joueur défensif de l’année Pac-12. Profitez de Christian Kokolo maintenant car il pourrait être dans la NBA dans un an.

Johnny Juzang (attaquant) – UCLA Bruins (+750 cotes en bois)

Vous connaissez le nom. Pour une deuxième saison, Johnny Juzang est l’un des meilleurs joueurs de basket-ball universitaire que nous ayons et il pourrait être honoré en tant que tel en avril. Il y a cependant un long chemin à parcourir avant que cela ne devienne un sujet de discussion. Juzang fait partie d’une équipe bien équilibrée de l’UCLA qui reçoit un peu de tout le monde. Pourtant, il semble être la partie la plus irremplaçable tant que l’équipe veut fonctionner correctement. Juzang en est probablement à sa dernière saison universitaire, étant donné qu’il est presque parti pour le repêchage après la saison dernière. Je m’attends à ce qu’il soit la principale raison pour laquelle l’UCLA remporte un championnat de conférence

Boogie Ellis (+ 20 000 cotes de récompense en bois)

Le natif de San Diego est retourné dans son État d’origine après deux ans à jouer pour Penny Hardaway et les Memphis Tigers. Lors de sa première saison en tant que cheval de Troie, Ellis a aidé l’USC à prendre un départ invaincu et est le meilleur marqueur de l’équipe. Je ne souscrirais pas encore à ces longues cotes de +20000 Wooden Award, mais s’il reste aussi efficace et productif qu’il ne l’a jamais été, Ellis sera en lice pour quelques distinctions de conférence.

Branden Carlson (centre) – Utah Utes

Certes, je suis une ventouse pour un bon tronçon gros et Carlson est l’un d’entre eux. Ce qui est amusant avec lui, c’est qu’il n’est pas seulement un intercalaire au sol. Sur ses 5,8 paniers par match, seulement 0,8 proviennent de la ligne des 3 points. Carlson est un finisseur fin autour de la jante, est puissant sur le verre offensif et est une gomme sur le côté défensif. Il y a beaucoup à aimer dans son développement année après année, et si sa pièce Pac-12 ressemble à sa production hors conférence, il pourrait former une équipe entièrement dédiée à la conférence.

Terrell Brown Jr. (garde) – Washington Huskies

Si vous aimez regarder les joueurs obtenir des seaux, assistez à un match des Washington Huskies. Les Huskies n’ont pas grand-chose, mais ils ont Terrell Brown Jr. Il est un joueur amusant à regarder fonctionner et a une réelle chance de mener le Pac-12 au chapitre des marqueurs.

Équipes de dormeurs



Chevaux de Troie USC (+500)

Alors que toute l’attention est sur les Bruins à Westwood, ne dormez pas sur ce qui se passe au Galen Center. Andy Enfield a les Trojans qui jouent un excellent basket-ball. Leur récente victoire de 15 points contre les San Diego State Aztecs m’a vraiment ouvert les yeux sur la possibilité que cette équipe soit légitimement bonne. Ils défendent, jouent dur et ont une dureté qu’il est bon d’avoir tous les soirs. L’arrivée de Boogie Ellis, associée à la zone avant d’Isaiah Mobley-Chevez Goodwin, donne à l’USC une chance de gagner à chaque fois que l’équipe entre sur le terrain.

Chats Sauvages de l’Arizona (+210)

Compte tenu de la riche tradition du basket-ball à l’Université de l’Arizona, il est étrange de les appeler un dormeur, surtout maintenant que le classement national n ° 11 des Wildcats les a de nouveau sous les projecteurs. Pourtant, lors d’une conférence avec l’UCLA en discussion sur le championnat national, les Wildcats prennent un peu de recul dans le discours de Pac-12. Ils ne devraient pas, cependant.

Comme à l’époque de Brandon Ashley-Kaleb Tarczewski-Aaron Gordon, les «Cats jouent gros. Leur taille et leur athlétisme ont étouffé les attaques adverses pour la plupart en route vers un départ 6-0, qui comprend des victoires impressionnantes sur Wichita State et Michigan. Je pense que leur défense est une chose réelle et qu’ils ont une zone avant qui pourrait vraiment faire des ravages dans le Pac-12.

Gagnant de la conférence



Bruins de l’UCLA (+105)

En ce qui concerne les champions de conférence de saison régulière, ma conviction est que la meilleure équipe gagne généralement, ce qui diffère du style à élimination directe des tournois de conférence. Les bonnes équipes avec le plus d’expérience et de cohésion trouvent généralement un moyen de naviguer dans le jeu de conférence avec très peu de ratés. Une équipe qui correspond à ce moule dans le Pac-12 est les Bruins de l’UCLA; mon choix pour gagner la conférence.

Je comprends; mon choix de rouler avec les Bruins est probablement à la fois ennuyeux et sûr. C’est juste. Cependant, nous parlons d’une équipe extrêmement talentueuse qui a tous les morceaux d’une apparition au Final Four il y a une saison. Même avec les coups qu’ils ont reçus de Gonzaga, j’aime la façon dont les Bruins ont commencé la saison. Ils ont joué un calendrier difficile et ont ressemblé à ce que nous pensions qu’ils étaient. Une fois que Cody Riley sera de retour et en bonne santé, je m’attends à ce qu’ils décollent complètement.

