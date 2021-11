Favoriser l’inclusion et la sécurité sur Internet

C’est une étape nécessaire pour offrir un Internet plus inclusif et accessible à tous les Indiens, quels que soient leur sexe, leur niveau de handicap ou leur statut économique. (Image représentative)

Lorsque la Cour suprême a fait de « l’accès à Internet » un droit fondamental, ce fut un formidable pas dans la bonne direction. Lorsque le gouvernement de l’Union a annoncé sa vision de « l’Inde numérique », ce fut un autre pas en avant important. Alors que nous étendons rapidement la pénétration d’Internet à travers le pays, nous avons besoin de mesures de gouvernance de la cybersécurité et d’autres filets de sécurité pour permettre à tous les Indiens d’étudier, de travailler, de se connecter et d’effectuer des activités de la vie quotidienne en ligne.

Comme l’a déclaré l’inventeur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, « Alors que le Web remodèle notre monde, nous avons la responsabilité de nous assurer qu’il est reconnu comme un droit humain et construit pour le bien public. » Le nouveau Forum indien sur la gouvernance de l’Internet (IIGF) vise à faire exactement cela. L’IIGF sera le guide pour établir des pratiques Internet sûres, la gouvernance et l’inclusion numérique.

L’IIGF est une étape remarquable dans l’histoire de l’Inde. L’Inde a annoncé le Forum sur la gouvernance de l’Internet plus tôt cette année. Modelé sur les principes énoncés par l’ONU, l’IIGF est une plate-forme multipartite qui rassemble le gouvernement, l’industrie, les universités, les ONG et d’autres parties prenantes pour mener des politiques visant à offrir un Internet sûr et accessible pour tous. Le thème de cette année est « Internet inclusif pour l’Inde numérique ». C’est une étape nécessaire pour offrir un Internet plus inclusif et accessible à tous les Indiens, quels que soient leur sexe, leur niveau de handicap ou leur statut économique.

Rajeev Chandrashekhar, le ministre d’État à l’électronique et à l’informatique, a également récemment réaffirmé l’engagement de l’IIGF.

Selon l’UIT, il existe un écart mondial entre les sexes lorsqu’il s’agit d’utiliser Internet. Il y a 3,7 milliards de personnes non connectées dans le monde, et la majorité d’entre elles sont des femmes et des filles. Ce groupe démographique utilise Internet 12,5% de moins que les hommes et les garçons. En Inde, un rapport de IAMAI-Kantar a révélé que la majorité des internautes indiens étaient des hommes (58 %). Comprendre et autonomiser une plus grande inclusion du genre est une priorité clé pour l’IIGF.

En outre, l’IIGF s’engage également à faire avancer la cause de l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les personnes handicapées. Selon l’UNESCO, au moins 15 % de la population mondiale vit avec un handicap. En Inde, les estimations varient de 30 millions à plus de 150 millions de personnes vivant avec une forme de handicap (India Census Data, Banque mondiale). Malheureusement, de nombreuses plateformes ne conçoivent pas leurs technologies en pensant aux utilisateurs handicapés, ce qui les désavantage énormément. Par exemple, un rapport de LIRNEAsia sur l’accès aux TIC a révélé qu’au Sri Lanka, en raison de leur handicap, 57% des personnes interrogées ont choisi de ne pas avoir de téléphone portable.

Parmi les personnes handicapées interrogées, seules 25 % possédaient un smartphone. Même au sein de ce segment, les femmes handicapées constituaient une fraction mineure.

L’Inde et d’autres pays sont également confrontés à des problèmes similaires où les personnes handicapées peuvent choisir de ne pas posséder une technologie habilitante si elles ne sont pas conçues pour répondre aux normes internationales d’accessibilité. Une étude réalisée en 2016 par le Center for Internet and Society (CIS) a révélé que de nombreuses applications de marché privées populaires n’étaient pas entièrement conformes aux normes de conception universelles.

Le marché indien des appareils de technologie d’assistance (TA) en est à ses balbutiements, et avec le soutien de l’IIGF, des leaders de l’industrie et des politiques gouvernementales, nous pouvons améliorer la vie de nombreuses personnes handicapées en encourageant davantage de fabricants d’AT à « Fabriquer en Inde » pour le monde. Selon Prateek Madhav, fondateur de la Fondation AssisTech (ATF), « L’Inde est en passe de devenir probablement le meilleur écosystème de technologie d’assistance au monde. Plus de 70 pour cent des personnes handicapées vivent dans les régions rurales de l’Inde. La technologie que nous développons dans le pays se démarque sur deux fronts : l’accessibilité dans leur langue et l’abordabilité ».

Un autre grand fossé que l’IIGF envisage de combler se situe entre les populations urbaines et rurales. Le rapport IAMAI-Kantar a révélé que la pénétration d’Internet dans les zones urbaines est le double de celle des régions rurales. L’IIGF facilitera les discussions essentielles sur les politiques publiques qui régissent Internet en Inde, y compris l’amélioration des communautés rurales et isolées grâce à l’accès à Internet.

Internet nous soutient, mais il a aussi un côté sombre. La cybercriminalité, les atteintes à la cybersécurité, la fraude, la cyberintimidation et le ciblage de personnes vulnérables comme les enfants sont omniprésents. Le National Crime Records Bureau (NCRB) rapporte que la cybercriminalité en Inde a augmenté de 11,8 % en 2020 par rapport à l’année précédente. 60% des cybercrimes signalés étaient des fraudes. Des politiques solides, des cadres de gouvernance et des conséquences juridiques pour les crimes doivent être discutés et mis en œuvre.

Une seule agence ne peut être responsable de la sécurité sur Internet. Cela nécessitera une approche multipartite. Les secteurs public et privé et les consommateurs doivent s’unir et lutter pour qu’Internet reste un espace sûr pour tous, y compris les groupes marginalisés et vulnérables.

Avec les contributions de Chandana Bala et Abhijit Panicker.

Membre honoraire, IET (Londres) et président, Broadband India Forum Les opinions sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.