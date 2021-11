Favoriser l’inclusivité financière est la clé pour atteindre une économie de 5 000 milliards de dollars US, selon des experts au sommet de l’ASSOCHAM

Les paiements numériques ont connu l’une des trajectoires de croissance les plus fortes en 2020 grâce à l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’appareils mobiles.

Crédit et financement pour les MPME : Revenons à quelques années en arrière, les vastes marchés locaux de l’Inde étaient exploités en espèces – qu’il s’agisse d’acheter, de prêter, de vendre au détail ou de fournir des services. Ce n’est que maintenant qu’avec la pénétration d’Internet, les smartphones sont devenus le prochain moyen de paiement préféré. Ce qui a aujourd’hui pris de l’importance, cependant, c’est l’inclusivité financière qui consiste à connecter les marginalisés et les défavorisés de la société à l’économie dominante, en leur donnant accès aux services bancaires et financiers. Selon la Banque mondiale, environ la moitié de la population indienne est exclue financièrement et le récent « Sommet national électronique sur l’inclusion financière – Feuille de route pour un bharat inclusif » par l’association industrielle ASSOCHAM met en lumière les manières dont l’Inde œuvre pour l’inclusion financière.

S’exprimant lors de l’événement virtuel, Manisha Sensarma, Conseillère économique – DEA, Ministère des Finances, Gouvernement de l’Inde, a déclaré : « Pour Digital India, notre premier objectif a toujours été de mettre en banque les personnes non bancarisées, de sécuriser les personnes non sécurisées et de servir les personnes mal desservies. Les comptes bancaires sous Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) sont passés à 44 crore en plus de sept ans jusqu’en octobre 2021. Un pipeline numérique a été mis en place pour la mise en œuvre du PMJDY. Nous avons pu mobiliser beaucoup de fonds auprès des couches marginalisées de la population grâce à ce programme. La trinité Jan Dhan-Aadhaar-Mobile, qui relie les comptes bancaires à Aadhaar et aux numéros mobiles, a également contribué à améliorer le ciblage des programmes du secteur social et à s’adresser à la bonne section de la population. Le PMJDY a été lancé en 2014 par le Premier ministre Narendra Modi pour favoriser l’inclusion financière qui donnerait aux gens l’accès aux services bancaires, d’envoi de fonds, de crédit et de retraite de manière abordable et transparente.

Les conférenciers du panel intitulé « L’Inde numérique et l’inclusion financière – La voie à suivre » ont longuement parlé de l’importance et de l’importance de l’inclusion financière pour une croissance transparente de l’Inde numérique. En outre, le régulateur a joué un rôle essentiel dans la promotion de l’agenda numérique. Richa Mukherjee, directrice des politiques publiques et des affaires d’entreprise de la société de technologie financière PayU India, a déclaré: «RBI a également mis au point l’indice d’inclusion financière, qui capture essentiellement l’étendue de l’inclusion financière à travers le pays. Cela étant dit, même s’il y a beaucoup à faire, il est encore possible pour l’industrie d’amener les zones mal desservies dans le giron numérique. »

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

De plus, l’écosystème de la technologie financière évolue très rapidement et l’accent est actuellement mis sur l’exploitation du sommet de la pyramide, mais des modèles commerciaux intéressants émergent pour servir les moins desservis. Par conséquent, l’Inde a besoin d’une plus grande collaboration entre les banques, les technologies financières et de nombreux autres partenariats public-privé pour atteindre son objectif d’une économie financièrement inclusive de 5 000 milliards de dollars d’ici 2025, a déclaré Shravan Shetty, directeur général du cabinet de conseil Primus Partners.

Il a ajouté : « Les piliers qui joueront un rôle essentiel dans l’inclusion financière sont les canaux de paiement numériques, l’accès au crédit (pour la consommation et les entreprises), la protection contre la fraude et l’accès à de bons rendements en termes d’investissements réalisés.

Shachindra Nath, président exécutif et directeur général de plateforme fintech de prêt aux petites entreprises UGRO Capitale, a déclaré: « Les NBFC deviennent des fintech et vice versa et le marché se confond fortement les uns avec les autres. Mais l’inclusion qui se produit grâce à la numérisation et aux flux de trésorerie massifs ne s’est jamais produite en Inde. Et pour les MPME en particulier, je pense qu’au cours des trois prochaines années, le financement des MPME atteindra un niveau de financement à la consommation. Cela sera rendu possible par la disponibilité des données, qui sont fournies par la banque et le bureau GST, couplées à un réseau de piste de crédit, soutenu par l’agrégation de comptes, et cela fera passer les prêts aux MPME de la garantie aux flux de trésorerie. Cela facilitera réellement l’inclusion financière. »

Les paiements numériques ont connu l’une des trajectoires de croissance les plus fortes en 2020 grâce à l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’appareils mobiles. Le nombre total de transactions numériques en 2019-2020 s’élevait à 3 434 crores et a augmenté à un taux de croissance annuel de 44,1%, selon un rapport de PwC.

En fait, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 27% au cours de la période FY20-25, et devrait passer de Rs 2 153 lakh crore en FY20 à Rs 7 092 lakh crore en FY25, selon le confirmé l’India Trend Book Report 2021 de l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et Ernst & Young.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.