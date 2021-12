Fawad Khan dit qu’il lui manque Bollywood, ses amis indiens et la ville de Mumbai

Faisant l’éloge de l’industrie du film hindi, l’acteur a déclaré qu’il lui manquait vraiment de voir ses amis et collègues indiens, en plus d’avoir envie de la ville de Mumbai.

L’acteur et idole pakistanais Fawad Khan, qui a conquis de nombreux cœurs indiens grâce à son jeu phénoménal dans les films indiens, a récemment déclaré que Bollywood lui manquait. Khan, dans une récente interview accordée à Film Companion, a déclaré qu’il lui manquait l’industrie cinématographique hindi et un certain nombre d’amis qu’il s’était faits pendant son séjour en Inde. L’acteur de Kapoor and Sons a en outre déclaré qu’il essayait de rester en contact avec beaucoup de ses amis indiens. Faisant l’éloge de l’industrie du film hindi, l’acteur a déclaré qu’il lui manquait vraiment de voir ses amis et collègues indiens en plus d’avoir envie de la ville de Mumbai, a rapporté l’Indian Express.

Parlant de la ville, Khan a déclaré que même s’il avait eu de grandes expériences en visitant différentes villes du monde, il avait trouvé Mumbai très belle. Le dernier film de Bollywood auquel Fawad Khan a participé était le film de 2016 de Karan Johar, Ae Dil Hai Mushkil. Sur le plan du travail, Khan fera partie de l’émission de Marvel Cinematic Universe, Mme Marvel. Bien qu’il n’ait pas été officiellement déclaré pour quel rôle il a joué, sa présence dans la série a été confirmée.

Refusant de révéler plus sur l’intrigue et son rôle dans la série, l’acteur a déclaré à l’intervieweur que l’expérience de tournage était très amusante avec la merveilleuse compagnie des acteurs et des autres acteurs, mais il ne peut pas en révéler plus à ce stade. Khan, qui est devenu un nom connu dans le sous-continent indien grâce à sa série télévisée Zindagi Gulzar Hai, sera également présent dans une autre série télévisée avec la co-star de Zindagi Gulzar Hai Sanam Saeed. Dévoilant les souvenirs de son tournage sur le tournage de Kapoor and Sons, l’acteur a déclaré qu’il avait l’impression d’avoir fait une famille sur le tournage du film.

Alors que l’émission avec Sanam Saeed n’a pas encore de titre, les créateurs ont révélé qu’elle serait diffusée sur ZEE5. Les créateurs ont également donné un aperçu de l’intrigue de la série en révélant le personnage de Khan qui incarnera un parent célibataire culpabilisé par sa perte. La date de sortie de la série n’a pas non plus été révélée pour le moment.

