Faye s’excuse dans un clip inédit de Love Island après un combat avec Teddy .

Après sa dispute explosive avec Teddy dans l’épisode de vendredi soir, Faye s’est excusée pour la façon dont elle lui a parlé.

Dans un clip non diffusé, diffusé sur Love Island Aftersun hier soir, Faye a exprimé ses regrets pour leur dispute et a déclaré qu’il n’y avait aucune excuse pour son comportement lors d’une conversation avec Millie et Chloé.

S’adressant aux filles, elle a déclaré: «Je me sens mal, je sens que j’ai explosé comme je l’ai fait. Je suis désolé pour ce que j’ai fait, il n’y a aucune excuse pour cela, il n’y a aucune excuse pour la façon dont je viens de m’envoler.

«Mais je veux juste aller de l’avant avec ça. Si quoi que ce soit, ça m’a fait réaliser ce que je veux. Hier, c’était comme… eh bien, cela vous fait réaliser que s’il était resté là et qu’il était rentré chez lui, j’aurais littéralement été comme si c’était bien, parce que je m’en vais aussi.

Millie a poursuivi en disant que Faye devrait présenter des excuses à Teddy, mais qu’il devrait également en offrir une à Faye.

Les excuses de Faye surviennent après sa dispute avec Teddy lors de l’épisode de vendredi soir après que les filles ont regardé un clip de Teddy à Casa Amor disant à Clarisse qu’il était sexuellement attiré par elle.

La dispute s’est terminée par la rupture du couple, Faye sentant qu’elle ne pouvait plus faire confiance à Teddy car il ne lui avait pas raconté toute l’histoire de Casa Amor.

Au cours de l’épisode de vendredi soir, Faye a juré 75 fois, dont 57 étaient le mot F. Oui, quelqu’un a vraiment compté ses jurons.

Depuis la diffusion de l’épisode, un organisme de bienfaisance contre la violence domestique a commenté le comportement “inacceptable” de Faye et a déclaré que c’était un rappel que les hommes pouvaient également être victimes de violence domestique.

Mark Brooks de l’association caritative ManKind Initiative a déclaré à Metro qu’il était heureux que le public reconnaisse le comportement et était d’accord avec beaucoup de ceux qui ont déclaré que le combat n’aurait pas été diffusé si les rôles de genre avaient été inversés.

Il a déclaré: «Le public est très clair sur le fait que le comportement affiché n’est pas acceptable et fait particulièrement remarquer que cela inclut lorsqu’un homme est à la réception.

“Certains ont dit que cela n’aurait pas été montré si les genres avaient été inversés, ce dont nous sommes d’accord, cependant, cela nous rappelle clairement à tous comment les hommes peuvent être et sont victimes de ce comportement et ce ne sont pas seulement les femmes.”

ITV et la famille de Faye ont tous deux publié des déclarations après l’épisode de vendredi. ITV a déclaré qu’ils prenaient le bien-être de leurs concurrents au sérieux.

La famille de Faye a publié sur son histoire Instagram que, même s’ils ne commenteraient pas la situation, ils ont exhorté les gens à se rappeler que Faye est «humaine» et ne réussira pas toujours à tout faire correctement.

