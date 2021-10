Faze Clan devient public dans le cadre d’un accord SPAC d’une valeur d’un milliard de dollars

Capture d’écran : Faze Clan

Fraîchement sorti d’une grosse arnaque crypto impliquant un certain nombre de ses membres il y a seulement quatre mois, Faze Clan a annoncé aujourd’hui que le groupe est sur le point de devenir une société cotée en bourse, ce qui signifie que les fans pourront bientôt acheter des actions. Leur évaluation initiale ? Oh, 1 milliard de dollars.

Cette décision a été annoncée dans un communiqué de presse publié sur le site Web du groupe plus tôt dans la journée, qui contient exactement le genre de langage que vous attendez et espérez, comme :

FaZe Clan est à l’avant-garde de l’économie mondiale des créateurs – une industrie centrée sur le développement de contenu numérique innovant alimenté par les influenceurs des médias sociaux, les créateurs et les entreprises qui monétisent leur contenu en ligne. Avec une plate-forme de contenu numérique de premier plan créée pour et par la génération Z et la génération Y, FaZe Clan a établi une base de fans mondiale très engagée et fidèle de plus de 350 millions à travers ses plates-formes sociales combinées qui rivalisent avec les grandes ligues sportives établies et génère plus d’interactions sur les réseaux sociaux que le les huit premières organisations d’esports combinées.

Ils estiment que cela permettra de lever près de 300 millions de dollars en espèces, qu’ils réinvestiront immédiatement dans une « stratégie de croissance mondiale multiplateforme couvrant le contenu, les jeux, les divertissements et les produits de consommation, y compris les acquisitions potentielles ».

C’est une grande nouvelle pour un groupe de gars qui ont commencé à faire des vidéos YouTube, mais il y a aussi quelques inquiétudes ici. Tout d’abord, vous devez avoir 18 ans pour acheter des actions, ce qui exclut la plupart des fans de Faze. Deuxièmement, alors que Faze Clan et tous leurs efforts associés sont très populaires, il n’y a aucun moyen que cette entreprise vaille 1 milliard de dollars pour le moment. Comme le dit Jacob Wolf de DoTEsports : « Le fait que FaZe soit évalué à 1 milliard de dollars en raison de cet accord SPAC est fou pour moi. Ça sent tout le battage médiatique et pas de sauce ». D’autres grandes équipes d’esports ne sont devenues publiques que pour une fraction de cela, et certaines d’entre elles, comme TSM, ont offert des investissements bien plus judicieux dans le cadre de leur offre (comme le matériel PC) que l’accent plus volage de Faze sur le « contenu ».

Cela ne veut pas dire que Faze ne changera pas cela. Comme ils l’ont dit dans leur annonce, ils examineront les acquisitions et, compte tenu de leur expérience, vous vous attendez à ce que celles-ci aient quelque chose à voir avec les sports électroniques et les jeux vidéo. Mais ceux-ci ne se sont pas encore produits, donc les évaluer à un prix aussi astronomique à l’avance semble certainement optimiste.

Ensuite, il y a la nature de l’offre. Normalement, lorsqu’une entreprise passe d’une propriété privée à la vente d’actions en bourse, elle le fait dans le cadre d’une introduction en bourse, ou offre publique initiale, qui prend simplement la société privée existante en bourse et a longtemps été l’approche la plus traditionnelle. Au cours des dernières années, cependant, il y a eu une explosion des transactions SPAC (Special Purpose Acquisition Company), également connues sous le nom de « sociétés de chèques en blanc ».

Comme l’explique le Wall Street Journal (c’est moi qui souligne) :

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds et commence à négocier en bourse pour fusionner avec une société privée et la faire entrer en bourse. La société privée remplace alors la SPAC en bourse. Les accords SPAC ont explosé au cours de la dernière année, en partie parce qu’ils permettent à des startups telles que FaZe Clan de faire des projections commerciales qui ne sont pas autorisées dans les offres publiques initiales traditionnelles.

Comme, disons, évaluer votre entreprise à 1 milliard de dollars ? Dans ce cas, Faze fait équipe avec « B. Riley Principal 150 Merger Corp », et en 2022, une fois fusionnée, la société sera connue sous le nom de « FaZe Holdings Inc. », se négociant en bourse sous le nom de « FAZE ».

Depuis des mois maintenant, on craint de plus en plus que cette ruée vers les accords SPAC ne soit une bulle prête à éclater, un peu comme une tendance similaire – les fusions inversées – il y a dix ans, dans des circonstances extrêmement similaires. Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a déclaré, par exemple, que le boom de la SPAC n’est pas « durable à moyen terme ».

HBR souligne également que tout le monde, du Financial Times (« SPACs sont des offres prêtes à l’emploi que vous devriez laisser sur l’étagère ») au président de la SEC Jay Clayton (la SEC envisage actuellement de resserrer les règles liées aux projections SPAC) a exprimé des réserves sur le boom, en raison non seulement du risque de bulle, mais aussi de facteurs tels que les SPAC n’exigeant pas les mêmes niveaux de divulgation qu’une introduction en bourse, et que la valeur de la plupart des sociétés SPAC chute au moment où elles commencent à négocier.

Bien sûr, cela ne signifie rien pour vous, à moins que vous ne soyez un grand fan de Faze ou que vous envisagez d’investir de l’argent, mais pour tout le monde, ce ne sont que des choses à garder à l’esprit pendant que nous regardons cela se développer au cours des prochains mois.