Faze Clan devient public dans une fusion SPAC de 1 milliard de dollars

Faze sera une action achetable sur le NASDAQ en 2022.

Faze Clan deviendra bientôt une société cotée en bourse grâce à sa fusion avec B. Riley Principal 150 Merger Corp. La valeur nette de l’opération sera de 1 milliard de dollars. Le financement public estimé est d’environ 275 millions de dollars US en espèces.

Pour vous, les fans. Notre plus grande annonce à ce jour : FaZe Clan va devenir une société cotée en bourse. https://t.co/HaHJtFIglW pic.twitter.com/YNYLpvVIRo – FaZe Clan (@FaZeClan) 25 octobre 2021

Après la finalisation de la fusion, Faze Clan deviendra « FaZe Holdings Inc. »

La fusion vise à étendre et à diversifier la plate-forme multimédia et mode de vie numérique des jeunes natifs de l’entreprise.

Lee Trink, PDG de FaZe Clan, a quelque chose de similaire à dire ;

«Nous pensons que FaZe Clan est en train de devenir la voix de la culture des jeunes, une marque qui se situe au carrefour du contenu, des jeux, du divertissement et du style de vie dans le monde numérique natif. Cette transaction nous fournira des capitaux et un accès aux marchés publics, ce qui nous aidera à accélérer l’expansion de notre stratégie multiplateforme et de monétisation. Nous sommes très reconnaissants envers les millions de fans fidèles qui nous ont aidés à faire passer FaZe Clan au niveau supérieur, sans qui cela n’aurait pas été possible.

Dan Shribman, directeur des investissements de B. Riley Financial, et PDG et directeur financier de BRPM a expliqué qu’investir dans Faze Clan est une excellente opportunité. Selon Shribman, Faze a une énorme présence sociale avec l’engagement de la génération Z. L’organisation américaine d’esports et de divertissement professionnels apportera une valeur significative au BPRM en élargissant sa portée dans les jeux, le divertissement, les produits de consommation et plus encore.

Faze Clan deviendra un acteur encore plus important dans le monde du jeu et de l’esport. Le financement public ouvrira certainement des opportunités potentielles d’acquisition d’autres entreprises, ce qui ne fera qu’accélérer le développement de Faze. L’organisation s’étendra à davantage de territoires et explorera davantage de divisions de produits et de services en acquérant ou en se joignant à eux.

Image caractéristique : Clan Faze