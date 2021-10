FaZe Clan devient une société cotée en bourse à la suite d’une fusion

FaZe Clan, le groupe d’esports centré sur le jeu qui est passé du parrainage d’équipes professionnelles Call of Duty à une société de divertissement à part entière, sera introduit en bourse à la suite d’une fusion.

La fusion, qui combinera FaZe Clan Inc. avec B. Riley Principal 150 Merger Corp., se traduira par une transaction évaluée à « environ 1 milliard de dollars » selon le site de FaZe Clan. Une fois la fusion réalisée, B. Riley Principal 150 Merger Corp changera son nom pour FaZe Holdings Inc. et sera inscrite au NASDAQ sous le nom de FAZE.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette étape importante des plans de FaZe Clan pour entrer sur le marché public », a déclaré Lee Trink, PDG du groupe. « Nous pensons que le clan FaZe est en train de devenir la voix de la culture des jeunes, une marque qui se situe au carrefour du contenu, des jeux, du divertissement et du style de vie dans le monde numérique natif. »

FaZe Clan gagnera également pas mal d’argent grâce à la fusion pour un montant de 291 millions de dollars. La société prévoit d’utiliser cette injection de fonds pour sa croissance rapide vers les espaces de divertissement numérique de la génération Z et du millénaire. « Le produit net de la transaction… sera utilisé pour financer la croissance organique et inorganique à mesure que la Société [FaZe Clan] étend sa présence mondiale multiplateforme numériquement native à travers le contenu, les jeux, le divertissement, les produits de consommation et le métaverse. »

FaZe Clan est composé de jeunes artistes et streamers, dont certains ont récemment été suspendus indéfiniment pour avoir fait la promotion d’une crypto-monnaie qui a fait perdre aux fans des milliers de dollars.