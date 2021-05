Faze Clan embauche un directeur de la stratégie avec un œil sur les attaches de luxe – WWD

L’organisation e-sport Faze Clan accueille jeudi Kai Henry dans l’entreprise en tant que directeur de la stratégie.

Henry, qui apporte à Faze Clan 15 ans d’expérience en tant que cadre et entrepreneur dans les domaines de la musique, de la mode, de l’électronique grand public, du marketing de style de vie, de l’image de marque et de la gestion des talents, supervisera la stratégie créative de l’organisation, y compris l’expansion du centre de création de l’organisation.

Avant de rejoindre Faze, Henry a travaillé avec des talents tels que Quincy Jones, Snoop Dogg et Ice Cube, et il a dirigé et cofondé des marques comme En Noir, les casques Sol Republic, We Are Massiv et la plateforme YouTube Skee.tv.

«Faze est l’endroit idéal pour moi de passer d’un jeune créatif à un jeune stratège chevronné», a déclaré Henry. «Je suis proche de Faze depuis un moment. Je retourne des années avec [Faze Clan CEO] Lee Trink, donc je l’ai surveillé et je l’ai vu exploser.

Henry a parlé de ressentir un changement dans les industries du divertissement et du style de vie, et du nombre de mondes convergents dans le jeu.

Il a comparé le travail avec des artistes comme des artistes nommés et gagnants aux Grammy Awards et des talents musicaux qui sont passés au cinéma et à la télévision comme Jones, Snoop Dogg et Ice Cube à travailler avec la nouvelle génération de talents du jeu, en disant: «Je pense que c’est ce que j’ai appris. de ces grands est comment écouter. Je ne suis pas ici pour être un phare de lumière créative, mais pour guider stratégiquement la créativité. »

Henry contribuera à élever la position de Faze en tant qu’entreprise créative et à s’appuyer sur ses collaborations et son déploiement florissants en matière de produits et de produits. Récemment, Faze s’est associé aux marques de streetwear Chinatown Market et Kappa, la Ligue nationale de football pour le Draft-a-Thon 2020 et Manchester United, apportant le monde du jeu et le public à des marques patrimoniales bien établies.

«L’expansion consistera à prendre notre marchandise, notre marque et à commencer à l’étendre dans un sens du luxe… et à rendre l’ensemble du programme plus robuste», a déclaré Henry en faisant allusion à ce qui va arriver. “Je pense que prendre notre marque et la mettre à côté des marques de luxe est à l’horizon.”

Il y a certainement beaucoup de place pour que Faze Clan se développe à cet égard, les joueurs de luxe lorgnant le secteur du jeu axé sur les jeunes pour trouver des moyens d’interagir avec de nouveaux consommateurs. Les partenariats Louis Vuitton et League of Legends et Moschino et Sims ont lancé l’histoire d’amour entre le jeu et la mode en 2019. Depuis, Burberry et Paco Rabanne ont fait de la publicité dans les jeux vidéo grâce à Bidstack, et Balenciaga a créé un jeu vidéo pour faire ses débuts. collection automne 2021.

Alors que Henry aidera à signer de nouveaux membres Faze, cela reviendra finalement aux fondateurs. Parmi les signatures récentes les plus importantes, citons le All-Star des 76ers de Philadelphie Ben Simmons et le jeune espoir de basket-ball Bronny James.

Henry a déclaré: «Notre équipe de talents aide à identifier les talents et à les guider à travers la formation aux médias, la sensibilisation à la santé mentale et les choses que nous savons en traitant avec nos talents et certaines des choses dont les créateurs doivent être conscients. Nous faisons un excellent travail pour les préparer. »