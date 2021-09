FaZe Clan entre dans l’espace musical, signe le producteur et artiste Kaysan

in

FaZe Clan fait son entrée dans l’industrie de la musique avec Kaysan comme premier artiste et producteur.

L’équipe d’esports et la marque lifestyle FaZe Clan ont fait irruption dans l’espace musical. L’organisation californienne a annoncé aujourd’hui la signature de l’artiste producteur et DJ américain Kaysan. Également basé à Los Angeles, Kaysan a signé avec FaZe Clan un jour avant de sortir son morceau “Made A Way”, mettant en vedette Future, lauréat du Grammy Award Lil Durk.

FaZe Clan espère développer sa marque sur un territoire inexploré où peu d’organisations se sont aventurées.

Annonce FaZe Kaysan

Annonce de notre premier pas officiel dans la musique. Présentation de FaZe @Kaysan pic.twitter.com/ocxmkfORtG – FaZe Clan (@FaZeClan) 27 septembre 2021

FaZe Clan a officialisé la signature sur son compte Twitter, accueillant Kaysan dans l’équipe. Les propriétaires de FaZe, Thomas “Temperrr” Oliveira et Nordan “Rain” Shat, sont apparus dans la vidéo pour annoncer que Kaysan était le nouveau membre et le premier de la division musicale de l’organisation. Bien que Kaysan soit principalement un producteur musical et DJ, il s’aligne également avec la fondation de jeu de FaZe Clan.

Il diffuse sur Twitch, joue principalement à Call of Duty: Warzone et est un créateur en partenariat. Kaysan compte actuellement 13,7 000 abonnés sur la plate-forme Twitch, un nombre qui n’augmentera qu’après avoir rejoint FaZe.

DEMAIN MINUIT !! Le début d’une nouvelle ère @lildurk @future Lien de pré-enregistrement en bio 🤬⛈🥶 https://t.co/bSUI2iypFB – FaZe Kaysan (@kaysan) 27 septembre 2021

Le premier morceau de Kaysan sous la bannière FaZe Clan devrait sortir le 29 septembre à minuit. L’exposition supplémentaire d’une marque reconnaissable d’esports et de style de vie augmentera sans aucun doute les impressions et les téléchargements de la chanson. Nous devrons voir ce que FaZe a prévu de plus dans la musique après avoir signé un artiste de 26 ans en plein essor.

Image en vedette : FaZe Clan

