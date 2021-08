FaZe Clan Exile Kay parle du drame crypto de SaveTheKids

Capture d’écran : Kay

En juin, les membres du groupe de jeu populaire FaZe Clan se sont retrouvés dans l’eau chaude en raison de leur implication dans un système apparent de pompe et de vidage impliquant une crypto-monnaie caritative connue sous le nom de SaveTheKids. Cela a conduit FaZe à suspendre plusieurs membres et à en exclure un, un créateur de contenu connu sous le nom de Kay, du groupe. Maintenant, il est prêt à remettre les pendules à l’heure et à rembourser tout le monde.

Frazier “Kay” Khattri a passé une grande partie du mois dernier à l’écart des projecteurs après son expulsion du FaZe Clan. Mais dans sa dernière vidéo, intitulée “Ce qui s’est vraiment passé avec SaveTheKids”, Kay rejette une grande partie de la responsabilité du stratagème aux pieds de son partenaire, la tristement célèbre personnalité d’Internet Sam Pepper, affirmant que sa propre ignorance de l’espace de crypto-monnaie lui a permis, ainsi qu’à ses fanbase à profiter.

“J’ai dû me mordre la langue pendant tout ce mois pendant que nous recueillons toutes les preuves”, explique Kay lors de l’ouverture de sa vidéo. «Je n’aurais jamais, dans un million d’années, volontairement ou intentionnellement, essayé de nuire, de profiter ou d’arnaquer qui que ce soit. Je ne suis pas un cerveau crypto, d’accord ? Je suis littéralement un créateur de contenu et j’ai fait confiance aux mauvaises personnes. Et cela a conduit à ce désastre dans lequel je suis.

Kay s’excuse abondamment et maintient son innocence tout au long de la durée de près d’une demi-heure de la vidéo, affirmant qu’aucune personne impliquée avec SaveTheKids n’a tiré de profit de la crypto-monnaie, à l’exception de Pepper. Il fournit également une capture d’écran d’une transaction présumée qui, selon lui, montre que l’argent mis de côté pour Binance Lunch for Children a finalement atteint l’association caritative basée sur la cryptographie, qui fournit des repas aux écoliers en Ouganda. Ces dons étaient censés être la raison principale de la création de la pièce SaveTheKids en premier lieu.

À la fin de la vidéo, Kay fournit également une adresse e-mail dédiée à ceux qui ont acheté la crypto-monnaie SaveTheKids où ils peuvent le contacter pour un remboursement. Il a également déclaré qu’il prévoyait de faire don des revenus publicitaires générés par la vidéo ainsi que de la cryptographie qu’il lui restait.

“J’ai passé 10 ans dans cet espace et je n’ai jamais été impliqué dans aucun type de drame”, a déclaré Kay dans la clôture de sa vidéo. «Je pense que quiconque me connaît sait que ce n’est pas le reflet de la personne que je suis. J’ai beaucoup perdu à cause de ça. Cette expérience a été le plus grand regret et la réinitialisation de toute ma vie, et je veux que vous sachiez que je vais complètement changer mon style de vie à l’avenir.

