FaZe Clan va inscrire ses actions sur le NASDAQ à la suite de la fusion SPAC

La plate-forme multimédia axée sur les jeux, FaZe Clan, devrait arriver sur le NASDAQ après avoir fusionné avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

FaZe Clan, 11 ans, a dévoilé son arrivée imminente en bourse via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. La plateforme de divertissement numérique fusionnera spécifiquement avec B. Riley Principal 150 Merger Corp. (NASDAQ : BRPM), une SPAC « sponsorisée par une filiale de B. Riley » (NASDAQ : RILY). La SPAC est sur le point de changer de nom sous le nom de « FaZe Holdings Inc. » post-fusion, avec des actions disponibles sous le symbole « FAZE ».

Également après avoir finalisé le rapprochement avec SPAC, FaZe, qui en mai de cette année a recruté l’ancien directeur de Snoop Dogg et Ice Cube Kai Henry en tant que directeur de la stratégie, « devrait avoir une valorisation implicite des actions d’environ 1 milliard de dollars, dont près de 275 millions de dollars en actions. trésorerie sur son bilan », ont indiqué les parties concernées. De plus, les conseils d’administration respectifs des sociétés ont approuvé la transaction, dont la clôture est provisoirement prévue au premier trimestre 2022.

Le PDG de FaZe Clan, Lee Trink – qui a occupé des postes chez Atlantic Records, Lava Records, EMI et Virgin Records America – continuera à diriger la société tout en devenant également président du conseil d’administration. Et FaZe Clan a l’intention d’utiliser l’afflux de capitaux résultant de la fusion SPAC pour développer sa «présence multiplateforme mondiale numériquement native à travers le contenu, les jeux, le divertissement, les produits de consommation et le métavers».

Les plans d’expansion ambitieux de FaZe Clan – qui a achevé en avril 2020 une série A de 40 millions de dollars dirigée par NTWRK de Jimmy Iovine, avec le soutien de Pitbull, Troy Carter, Ray J, Swae Lee et Offset – arrivent alors que le jeu et le métaverse continuent de jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie de la musique.

Au cours du week-end, par exemple, EDC Las Vegas a accueilli des centaines de milliers de fans en personne – et un certain nombre de participants dans l’univers Roblox, qui présentait des performances en direct d’une cinquantaine des actes du festival de trois jours. Roblox (qui est soutenu par Warner Music Group) a organisé plusieurs autres événements musicaux à ce jour, et les 10 premiers mois de 2021 ont également vu WMG s’associer à la ESports Players League, diriger une série C pour le marché des mods de jeu Overwolf, financer le développeur de jeux Roblox Supersocial et conclu un accord avec Twitch.

Après avoir terminé un tour de 7 millions de dollars, Roar Studios a souligné la semaine dernière son intention de créer un « métaverse de la musique » et une « startup d’expérience musicale » distincte axée sur le métavers, Stage11, a levé 5,8 millions de dollars et a conclu des partenariats avec Snoop Dogg et David Guetta environ deux il y a des semaines.