FaZe Simp révèle le meilleur chargement Vanguard MP40

Voici le meilleur chargement SMG du jeu créé par le meilleur joueur.

Le MP40 est rapidement devenu un favori pour de nombreux joueurs de Call of Duty: Vanguard. Avec une cadence de tir rapide et des dégâts élevés, le MP40 a été l’arme de prédilection pour la plupart des joueurs SMG dans les tournois de lancement de Vanguard. Voici comment Chris « Simp » Lehr d’Atlanta FaZe prépare son arme.

Chargement MP40 de FaZe Simp

Museau : Recoil Booster Canon : Krausnick 317 mm 04B Optique : Slate Reflector Crosse : Krausnick 33 m Sous-canon repliable : Carver Foregrip Magazine : 9 mm 24 Round Fast Mags Type de munitions : Allongé Poignée arrière : Stippled Grip Compétence : Brace Kit : Quick

Ce chargement MP40 crée une arme polyvalente exceptionnelle qui convient aux combats à courte portée, mais peut également rivaliser à moyenne portée. Le Recoil Booster et le canon Krausnick 317 mm 04B aident à améliorer la stabilité de l’arme, ce qui la rend meilleure à plus longue portée. Cependant, la chaussette pliante et la poignée pointillée permettent un ADS rapide, ce qui rend le MP40 idéal à courte distance.

Fais comme les meilleurs. @SimpXO’s Vanguard Kickoff MP40 Class 👀 Quelle configuration de classe de joueur ensuite ? pic.twitter.com/B6uzjW1ftP – Atlanta FaZe (@ATLFaZe) 5 novembre 2021

Si vous utilisez le MP40 dans Vanguard cette année, la configuration de classe de Simp en est une que vous voudrez certainement essayer.

