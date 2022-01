FB Stock : les menaces de Meta pourraient le rattraper en 2022

Avec Méta-plateformes (NASDAQ :FB) actions confrontées à des menaces dangereuses et peu susceptibles de générer de gros rendements pour les investisseurs au cours des deux prochaines années, je ne pense pas que les actions soient un achat pour tout type d’investisseur à moyen ou à long terme. Meta Platforms est la société anciennement connue sous le nom de Facebook.

Les plus récents cauchemars de relations publiques de l’entreprise, l’avènement de la société de médias sociaux détenue en partie par l’ancien président Donald Trump et les menaces de sanctions continues par plusieurs gouvernements font partie des plus grands risques auxquels l’action FB est confrontée.

Pendant ce temps, les plans de métaverse de l’entreprise ne feront probablement pas bouger l’aiguille des actions avant plusieurs années, voire jamais.

Cauchemars de relations publiques et aventure de Trump

Certains disent qu’il est très difficile pour Facebook de déterminer quel contenu il doit censurer. Les publicités sur la traite des êtres humains, cependant, devraient évidemment être supprimées, mais il est apparu cette année que le géant des médias sociaux n’a pas réussi à le faire à grande échelle.

Les révélations de l’ancienne employée de Facebook, Frances Haugen, sont également très inquiétantes, montrant que l’entreprise a choisi de ne pas prendre de mesures décisives contre des contenus dont elle savait qu’ils avaient un « grave impact sur la santé publique », selon les termes de The Guardian.

Je pense que, à mesure que ces informations sont intériorisées par les consommateurs et les annonceurs, un nombre important d’entre eux peuvent se détourner des sites Web de Meta. Un tel phénomène saperait les résultats financiers de l’entreprise, nuisant au passage à l’action FB.

A l’inverse, chez les Américains de droite et populistes, je pense que l’image de Meta a déjà été irrémédiablement endommagée. La censure presque universelle de la société sur toute information sur le coronavirus qui n’était pas en phase avec les positions du gouvernement américain, comme la théorie de la « fuite de laboratoire » qui s’est avérée avoir au moins une certaine validité, a laissé beaucoup, sinon la plupart, sur le à droite assez en colère contre l’entreprise.

Et la censure par Facebook des informations négatives sur l’ordinateur portable de Hunter Biden avant les élections de 2020. Les partisans de Trump sont également mécontents des énormes dons du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, à des organisations qui cherchaient à augmenter la participation uniquement dans les régions principalement pro-démocrates et qui ont convaincu les municipalités d’embaucher de nombreux travailleurs électoraux avidement pro-démocrates.

Enfin, bien sûr, la décision de Facebook d’interdire le compte de Trump n’a pas plu à beaucoup, sinon à la plupart de ses électeurs.

Compte tenu du mécontentement de la plupart des électeurs de Trump envers Zuckerberg et Facebook, je pense que la prochaine entreprise de médias sociaux de l’ancien président, appelée Truth Social, pourrait considérablement réduire les niveaux d’utilisation de Facebook aux États-Unis. Un tel phénomène, à son tour, pourrait très bien avoir un impact significatif, impact négatif sur le stock FB.

Groupe des médias et de la technologie Trump, qui crée Truth Social, a annoncé un projet de fusion, une SPAC appelée Société d’acquisition du monde numérique. (NASDAQ :DWAC). Je possède des actions de cette dernière société.

Les gouvernements s’en prennent toujours à Meta

Divers gouvernements et organismes de réglementation cherchent toujours à punir l’entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook. Par exemple, en octobre, Meta a déclaré qu’elle devrait faire face à des enquêtes gouvernementales déclenchées par les révélations de Haugen, le lanceur d’alerte.

Pendant ce temps, la Federal Trade Commission essaie toujours de forcer Meta à vendre Instagram et WhatsApp.

Et l’UE a récemment franchi une étape importante en permettant à des groupes de consommateurs de poursuivre l’entreprise. Enfin, plusieurs signes indiquent que, à la suite du témoignage de Haugen, l’entreprise va faire face à une pression accrue de Washington.

Le Metaverse sera loin d’être un Slam Dunk pour les plateformes Meta

Zuckerberg a déclaré que le métaverse ne générerait pas de bénéfices pour l’entreprise dans un avenir proche. De plus, le PDG a indiqué que le commerce électronique est un élément clé de la stratégie métaverse de Meta. Mais Facebook a essayé – et, pour la plupart, échoué – de devenir un acteur majeur du commerce électronique pendant de nombreuses années.

De plus, l’entreprise est confrontée à une forte concurrence dans le secteur ; selon un article, il y a déjà au moins 160 entreprises dans l’espace.

Et enfin, le métaverse existe depuis très longtemps, sans générer beaucoup de revenus. Je me souviens avoir entendu parler d’entreprises avec des idées de type métavers il y a environ 20 ans. Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), avec Google Glass, Microsoft (NASDAQ :MSFT), avec HoloLens, et Facebook, avec Oculus, ont essayé de sortir des appareils qui permettent des expériences de type métaverse. Aucun de ces produits n’a été un grand succès et Google Glass a pratiquement disparu.

Le résultat sur FB Stock

Selon les propres mots de Meta, son activité publicitaire principale est confrontée à une « importante incertitude » parmi les changements de confidentialité mis en œuvre par Pomme (NASDAQ :AAPL). J’ai prévenu ces dernières années que ces changements pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de Facebook.

Pendant ce temps, le métaverse ne sera pas rentable avant un certain temps et, dans le meilleur des cas, la croissance de ses revenus fera bouger l’aiguille du chiffre d’affaires de Meta dans quelques années. Compte tenu de ces éléments, il est très peu probable que la croissance des revenus et des bénéfices de Meta surpasse la S&P 500 augmente en moyenne, rendant les actions inadaptées aux investisseurs de croissance.

Et, comme je l’ai montré ci-dessus, en raison de ses problèmes de relations publiques, de l’intervention du gouvernement et du réseau social de Trump, l’entreprise est confrontée à de gros risques. Je pense que cela rend les actions inappropriées pour les investisseurs conservateurs.

Serais-je choqué si le titre FB, malgré tout cela, parvient toujours à surperformer légèrement le Nasdaq et le S&P, alors que « le gros lot » continue d’appuyer par réflexe sur le bouton d’achat du nom ? Non pas du tout.

Mais je pense qu’il existe des dizaines d’actions avec des ratios risque/rendement bien meilleurs que Meta à ce stade.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue dans DWAC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.