FBI : Casting international : où vous avez déjà vu les stars

Christiane Paul (Katrin Jaeger)

Pour compléter les principaux membres du FBI: International casting, Christiane Paul, qui incarne Katrin Jaeger, un agent d’Europol servant de liaison entre l’équipe Fly et les différents pays où ils exercent leurs fonctions. Le drame policier de CBS est le premier grand rôle anglophone de Paul, mais elle est un nom important dans le cinéma et la télévision dans son Allemagne natale depuis plus d’un quart de siècle maintenant.

Depuis ses débuts en 1992, Christiane Paul a joué dans des films comme Ex, The Wave, The Dust of Time et Jerry Cotton. Son travail à la télévision est tout aussi remarquable, ayant figuré dans des émissions comme Generation War, Paranoid, Counterpart et Parlement. Paul a également fourni la narration de plus d’une douzaine de livres audio allemands.