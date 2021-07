FBI International : date de la première, distribution et autres choses rapides à savoir sur le spin-off de CBS

Le FBI: la distribution internationale comprend Luke Kleintank, Heida Reed et Vinessa Vidotto

À la tête de cette prochaine série dérivée du FBI, trois acteurs aux expériences variées. Plus précisément, Luke Kleintank, Heida Reed et Vinessa Vidotto se sont engagés dans l’émission en tant que nos principaux combattants du crime, avec Klenintank attaché en tant que chef de l’équipe internationale de vol du FBI, Reed à bord en tant que commandant en second et le rôle principal de Vidotto. décrit comme un nouveau mais ambitieux membre de l’équipe internationale. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose d’autre sur leurs rôles, y compris leurs noms de personnages. Mais si vous avez regardé votre juste part de la télévision, vous reconnaîtrez peut-être ces trois artistes.

Plus particulièrement, Luke Kleintank est connu pour ses rôles de Joe Blake dans The Man in the High Castle d’Amazon Prime et de Finn Abernathy dans Fox’s Bones. Pendant ce temps, Heida Reed a joué dans les dernières saisons de Poldark de la BBC, et Vinessa Vidotto est apparue dans Lucifer de Netflix et Hacks de HBO Max. Pour tous les trois, ce sera leur plus gros projet à ce jour.