FBI: Julian McMahon de Most Wanted parle du nouveau personnage “fantastique” après le départ de Clinton Skye

Tout d’abord, c’est toujours bien d’avoir un nouveau personnage à bord, car cela ajoute juste un élément d’inconnu et un élément d’excitation, en quelque sorte d’apprendre à connaître ce personnage. En tant qu’acteur, vous devez commencer à travailler avec quelqu’un différemment et comprendre les nuances de la façon dont il aime travailler et l’intégrer à cela. J’ai toujours dit que notre famille, notre équipe, c’est une famille, non ? Donc, Jess le regarde de cette façon, et moi aussi, n’est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous introduisez un nouveau personnage dans notre série, vous amenez un nouveau membre de la famille. Et nous avons le personnage de Kristin Gaines, qui est un personnage fantastique.