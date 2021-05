Le territoire inconnu de la région du Tennessee où l’équipe FBI: Most Wanted se retrouvera dans la finale va clairement rendre cette affaire encore plus difficile, mais que serait une finale de la saison sans quelques défis supplémentaires, une action supplémentaire et un grand cliffhanger pour couronner le tout? Tout bien considéré, FBI: Most Wanted est sur le point de livrer une finale qui, espérons-le, gardera les fans accro pendant la pause en attendant la saison 3.