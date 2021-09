FBI : La star la plus recherchée confirme pourquoi il quitte le drame de CBS

ALERTE SPOILER: Vous allez vouloir voir la première de la saison 3 de FBI: Most Wanted avant d’aller plus loin!

La saison 3 de FBI: Most Wanted a été créée et le retour de la série a entraîné une autre perte majeure. Le vétéran de la franchise Twilight Kellan Lutz quitte son rôle d’agent spécial Kenny Crosby dans FBI: Most Wanted, qu’il a tenu tout au long de la série et a fait des apparitions dans les deux séries sœurs, FBI et FBI: International. La star a maintenant révélé les raisons pour lesquelles il quitte le drame de CBS, et c’est tellement déchirant.