FBI: Le patron le plus recherché révèle comment l’équipe passe de la perte de Crosby de Kellan Lutz

Kellan Lutz semble partager les sentiments du producteur quant au retour de son personnage, car il a déjà exprimé son intérêt à revenir à un moment donné dans le futur. La star a peut-être des obligations plus urgentes en ce moment, mais sa situation personnelle pourrait toujours changer, lui permettant de reprendre son rôle. Et étant donné que l’agent spécial de Lutz, Kenny Crosby, est également apparu dans les deux séries sœurs de FBI: Most Wanted, il pourrait certainement y avoir des opportunités pour le personnage de refaire surface dans d’autres émissions également.