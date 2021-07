in

Alexa Davalos a rejoint FBI: Most Wanted dans un rôle principal face à Jess LaCroix de Julian McMahon, selon Deadline, et elle incarnera un agent du FBI qui rejoindra l’équipe à laquelle il manquait Clinton Skye de Nathaniel Arcand pendant une grande partie de la saison 2. Aucun détail sont encore disponibles sur le nouveau personnage de Davalos, mais elle est une habituée de la série avec Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Miguel Gomez et bien sûr Julian McMahon.