FBoy Island a Big F – King Plans pour la saison 2 et au-delà

“FBoy Island est un état d’esprit et un état d’être.”

Créateur de la série ainsi proclamé Élan coup de vent, qui, s’il réussissait, ferait de FBoy Island son propre univers cinématographique. La première saison de la série de rencontres avec la réalité HBO Max a chargé trois femmes de séparer les “FBoys” autoproclamés, qui étaient là pour l’argent, et les “Nice Guys”, qui sont venus par amour, étaient remplis de rebondissements, de révélations, de trahisons , chagrin, quelques frères réformés et une décision finale foutue.

Et alors qu’il présentait aux téléspectateurs occasionnels le monde des f – kboys, Elan a dit à E! News qu’il espère que l’émission pourra creuser plus profondément et explorer ce que signifient réellement les termes généraux que l’émission utilise pour distinguer les deux groupes de candidats.

“Une grande partie de ce dont nous avons parlé au départ était vraiment l’interrogation de nombreuses questions de premier plan, comme ce qui fait un Nice Guy?” dit Elan. “Qu’est-ce qu’un FBoy ? Peuvent-ils changer ? A quoi cela ressemble-t-il ? Comment savoir si quelqu’un a changé ? Ce sont les questions héritées pour les saisons à venir.”

Mais ce ne sont pas seulement les membres masculins de la distribution qui seront mis à rude épreuve.