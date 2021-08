‘FBoy Island’, ‘Love Island UK’, ‘The Challenge’, ‘Real Housewives of Beverly Hills’ et ‘Sweet Life: Los Angeles’

HBO

Callie et Juliet débattent des mérites et des pièges de la dichotomie « F-boy »–« mec sympa » sur « FBoy Island », Juliet partage ses premières impressions sur la saison 7 de « Love Island UK », et bien plus encore

Callie et Juliet débattent des mérites et des pièges de la dichotomie « F-boy » – « mec sympa » sur FBoy Island (0:30). Juliet partage ses impressions sur la saison 7 de Love Island UK après avoir regardé ses premiers épisodes (11:53). Juliet et Callie discutent de leurs vétérans préférés et moins préférés sur cette saison de The Challenge et de la dynamique vétérans contre recrues (22:50). Tout tourne autour d’Erika dans Real Housewives of Beverly Hills. Comment ses avocats ont-ils pu la laisser participer à l’émission ? Comment pouvait-elle ne pas lire les papiers que son mari lui avait demandé de signer ? Nous réfléchissons à ces questions et plus encore (36:27). Juliet parle à Callie d’une nouvelle émission sur HBO Max du producteur Issa Rae intitulée Sweet Life: Los Angeles, qui est fondamentalement Insecure dans la vraie vie (53:30).

Hôtes : Juliet Litman et Callie Curry

Producteur associé : Sasha Ashall

