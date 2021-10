FC Barcelona, ​​​​champion U-12 de la III édition de la East Mallorca Girls Cup

10/12/2021 à 16h40 CEST

Le Futbol Club Barcelona en moins de 12 ans, l’Atlético de Madrid en moins de 14 ans et le HJK Helsinki en moins de 16 ans ont été proclamés ce mardi 12 octobre. championnes de la troisième édition du tournoi féminin de football junior East Mallorca Girls Cup, qui s’est jouée sur les terrains majorquins d’Es Moleter (Sant Llorenç des Cardassar), Ses Eres (Son Servera) et Cala Millor, la scène qui a accueilli les derniers matchs. Le parrainage a correspondu à la Fondation du Tourisme de Majorque, dépendant du Consell de Mallorca et la participation a dépassé vingt équipes.

Le Conseiller pour le Tourisme de la Mairie de Sant Llorenç des Cardassar, Nicolas Bordal; le président de l’Association Hôtelière de Cala Millor-Sa Coma, jenés Batlle Erikson; le maire de Son Servera, Natalia Troya; le maire de Sant Llorenc des Cardassar, Mateo Puigros; le Conseiller pour la Zone Côtière de la Mairie de Sant Llorenç des Cardassar, Emilia Diaz-Asensio, la conseillère aux services sociaux de la mairie de Son Servera, Marga Bonet, et la directrice du Consortium touristique Son Servera et Sant Llorenç des Cardassar, José Marcial Rodriguez, ils ont agi en tant qu’hôtes du tournoi et ont remis les trophées.

De nombreux publics locaux, nationaux et étrangers se sont rassemblés dans les tribunes installées dans l’enceinte du domaine de Cala Millor en cette matinée festive et ensoleillée. La mascotte du tournoi, ‘Ensoleillé’, (un soleil qui attire les visiteurs à Majorque), a ravi les plus petits et a salué tout le monde.

FC Barcelone des moins de 12 ans, champion, en battant l’Atlético de Madrid 0-2

FC Barcelone, dirigé par Pablo Alvarez, défaite 0-2 (buts de Jana Muro et Lydia Gelabert) à un Atlético de Madrid qui a eu ses occasions de marquer mais qui a péché par manque de réussite face au but catalan de Ester Torres.

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Image de balise Cristina Ballesteros, l’équipe a beaucoup bougé, cherchant à neutraliser l’avantage rival et son équipe a dominé la dernière partie du match, mais n’a pas réussi à neutraliser l’avantage du Barça.

A la fin du match, des trophées ont été décernés à l’équipe ayant le meilleur fair-play (B93), le meilleur buteur (Bruna quintana du RCD Espanyol de Barcelona), au meilleur gardien (Ekie Roehr du Brommapojkarna) et le meilleur joueurAngela Vieco, de l’Atlético de Madrid).

Moins de 14 ans : l’Atlético de Madrid, champion de la mort subite des tirs au but

L’Atlético de Madrid a été proclamé champion de cette catégorie à l’issue d’une très longue finale disputée contre le FC Barcelone, match qui s’est décidé à mort subite, après que le match s’est soldé par un match nul à 2 (buts de Kautar azfaf par le FC Barcelone) et Candela Rodriguez et Martina Sanz pour l’Atlético de Madrid).

Lors des tirs au but pour déterminer le vainqueur, aucune des équipes n’a raté aucune des cinq équipes et a dû recourir à la formule dite de la mort subite. Le gardien de l’Atlético de Madrid, Monica Casellas, a arrêté le lancement de l’azulgrana Julia Sanchez dans le casting final et la joie était des joueurs matelas.

A l’issue de la finale, les prix suivants ont été décernés :

Trophée du fair-play : Porto-Cristo

Meilleur buteur: Kautar Azraf (FC Barcelona)

Meilleur gardien : Lisa Huin (PSG)

Meilleur joueur: Lara Hernandez-Huerta (Athlète de Madrid)

U-16 : le HJK Helsinki bat le Madrid FCF 3-1 et remporte le titre

Le HJK Helsinki, dirigé par Jonas Sarélius, a battu le Madrid FCF 3-1 et a été proclamé champion de cette catégorie. L’attaquant finlandais Milja Kiviranta, avec deux buts, ajoutés à celui de Kerttu Salerius, ont suffi à contrecarrer le but de la madridista Victoria Lopez-Serrano. L’entraîneur de Madrid, FCF, José Luis Rojas, il a retiré le banc mais n’a pas pu faire réagir ses joueurs.

A l’issue de la finale, les prix suivants ont été décernés :

Trophée du fair-play : Sami de l’UE

Meilleur buteur: Milja Kiviranta (HJK Helsinki)

Meilleur gardien : Laia López de la Morena (FCF de Madrid)

Meilleur joueur: Malen Txopitera (Club Athlétique de Bilbao)

Le directeur de la III édition du tournoi East Mallorca Girls Cup, Christophe Tuduri, a évalué « très positivement & rdquor; le déroulement de la compétition qui a débuté le 9 et qui s’est clôturée ce mardi. « Si nous continuons à recevoir le soutien des institutions publiques et des entreprises privées, la continuité du tournoi est assurée », a-t-il déclaré.