FC Barcelona News: 13 avril 2021; Heure du coup d’envoi du match de l’Atlético confirmée, dernière Ansu Fati

Session de récupération – FC Barcelone

L’équipe était de retour sur le terrain d’entraînement lundi matin pour la première fois depuis la défaite du Clásico face au Real Madrid. C’est un résultat qui a nui au défi du titre, mais surtout après que l’Atlético Madrid a fait match nul 1-1 au Betis dimanche, ils sont toujours très dans le mix, à seulement deux points des leaders, qu’ils doivent encore jouer, et un derrière. Real Madrid.

Ronald Koeman, deux victoires en Copa del Rey en deux finales – FC Barcelone

L’entraîneur du Barça Ronald Koeman entame une semaine importante en tant que patron du FC Barcelone avec samedi la finale de la Copa del Rey contre l’Athetic Club au stade La Cartuja de Séville.

Heure du coup d’envoi FC Barcelone – Atlético Madrid confirmée – FC Barcelone

Le FC Barcelone et l’Atlético Madrid se retrouveront face à face le samedi 8 mai à 16h15 CEST au Camp Nou dans ce qui pourrait être une rencontre décisive dans la bataille pour le titre en Liga.

La star de Barcelone, Ousmane Dembele, confiante face aux pourparlers de prolongation – Football Espana

Ousmane Dembele a confirmé qu’il n’y avait pas de mise à jour sur ses négociations contractuelles avec les géants catalans. Ronald Koeman a réitéré sa volonté de garder l’international français au Camp Nou avec son contrat actuel en Catalogne qui expirera à la fin de la saison 2021/22. Cependant, malgré l’absence de progrès sur un nouveau contrat, Dembele est convaincu que son avenir sera réglé.

Telefoot: Leonardo est attentif à la situation de Lionel Messi au Barca – SPORT

Selon Telefoot, le PSG n’a pas oublié Lionel Messi. Comme l’a reconnu Leonardo, le directeur sportif, dans le passé, ils suivent la situation de l’Argentin en Catalogne. En janvier, il a déclaré que “les grands joueurs comme Messi sont toujours sur la liste de souhaits du PSG, mais bien sûr ce n’est pas le moment d’en parler ou d’en rêver, mais nous sommes assis à la grande table, en la suivant de près.”

Le Barça est l’équipe de la Liga qui parie le plus sur les jeunes – SPORT

Barcelone est l’équipe qui donne la plus grande chance aux jeunes joueurs de la Liga, selon l’Observatoire du football CIES. Le rapport comprenait 999 clubs de 71 divisions et le Barça mène la première équipe espagnole avec 15% des minutes allant aux joueurs de moins de 21 ans. L’âge moyen de l’équipe est de 26,2 ans. La foi de Ronald Koeman envers les jeunes s’est reflétée dans les données.

Le genou de l’attaquant de Barcelone Ansu Fati répond bien à un nouveau traitement – SPORT

Ansu Fati commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Selon RAC1 dimanche soir, le nouveau traitement fonctionne et, si les sentiments restent bons, le jeune attaquant de Barcelone pourrait éviter d’avoir à subir à nouveau une intervention chirurgicale. Selon les médias cités, le genou d’Ansu répond bien et on espère qu’il n’aura pas à subir une troisième opération.