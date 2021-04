FC Barcelona News: 14 avril 2021; Les préparatifs se poursuivent pour la finale de la Coupe, Sergi Roberto est prêt pour un nouvel accord

Le FC Barcelone pose pour la photo officielle – FC Barcelone

Mardi était le jour de la photo pour la première équipe, alors que l’équipe de Ronald Koeman avait la traditionnelle photo officielle prise à la fois dans le kit domicile et portant le kit d’entraînement.

Quand et où regarder le FC Barcelone contre l’Athletic Club en finale de la Copa Del Rey – FC Barcelone

La finale de la Copa del Rey a lieu ce samedi (21h30 CEST) et le FC Barcelone cherche à remporter la 31e coupe de son histoire. Ses adversaires, l’Athletic Club, sont habitués à affronter le Barça en finale de la coupe nationale et ont remporté la compétition le deuxième plus grand nombre de titres avec 23 titres à ce jour.

Deux finales de la Copa del Rey en deux semaines – FC Barcelone

Le match de samedi à Séville voit le FC Barcelone de retour dans la finale 693 jours après sa dernière apparition avec l’Athletic Club disputant sa deuxième finale en 14 jours

Cela fait deux ans que Riqui Puig a fait ses débuts en Liga pour le Barca – SPORT

Le 13 avril 2019 a été l’un des jours les plus spéciaux de la vie de Riqui Puig. Le milieu de terrain de Barcelone a fait ses débuts en Liga à 19 ans, portant le n ° 28. C’était à El Alcoraz, où les Blaugrana ont fait match nul 0-0 avec Riqui jouant 66 minutes.

Message de Joan Laporta à l’équipe avant la finale de la coupe – SPORT

Joan Laporta sait que Barcelone vit des jours importants. À l’horizon, la finale de la Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao samedi. Cela pourrait donner au club son premier trophée d’ici peu. Ils sont également à deux points du sommet de la Liga malgré la défaite du Clasico.

Barcelone et Sergi Roberto vont bientôt entamer des négociations de contrat – SPORT

Le FC Barcelone et Sergi Roberto semblent prêts à conclure un accord. Le club veut le renouveler et il aimerait rester. Les négociations n’ont pas encore commencé mais les deux parties ont un intérêt commun et des contacts formels auront lieu dans les semaines à venir.

Barcelone optimiste que Nico Gonzalez renouvellera son contrat – SPORT

Bonnes nouvelles des bureaux du FC Barcelone. Selon «Què t’hi jugues» sur Cadena Ser, les rouages ​​ont été mis en branle sur le renouvellement du contrat de Nico Gonzalez.

Barcelone accélère le mouvement de l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero – SPORT

Barcelone est de retour dans la course pour Sergio Aguero. Après plusieurs jours de réflexion, les Blaugrana ont décidé d’essayer de signer l’attaquant argentin, même s’ils ne deviendront pas fous pour l’amener au Camp Nou.