FC Barcelona News: 1er avril 2021; Gerard Piqué de retour à l’entraînement, les plans de Joan Laporta dévoilés

El Clásico: Le saviez-vous? – FC Barcelona

Plus que dix jours avant El Clásico le 10 avril! Le Barça part à Valdebebas pour la dernière édition du jeu qui met le monde du football au point mort. Voici dix choses clés que vous voudrez savoir avant le grand match

Manchester City 2-1 (2-4) Barça Femmes: en demi-finale! – FC Barcelona

L’équipe de Lluís Cortés n’a pas pu gagner ce jour-là mais s’est qualifiée pour les demi-finales au total après une victoire de 0-3 au match aller.

Ansu Fati: « Malgré les obstacles, je continuerai à me battre pour mes rêves » – FC Barcelone

Ansu Fati s’efforce de surmonter la blessure au ménisque interne de son genou gauche survenue en novembre dernier et qui l’a forcé à subir une intervention chirurgicale.

Séance d’entraînement avec le Barça B – FC Barcelone

Mercredi, les joueurs de la première équipe disponibles et l’équipe du Barça ont organisé une séance d’entraînement commune à la Ciutat Esportiva. La séance a vu un match d’entraînement de 45 minutes avec Gerard Piqué prenant part à l’échauffement dans le cadre de son plan de récupération.

Présent et futur: Trincão (VII) – FC Barcelone

Francisco Trincão en est à sa première saison au Barça après son transfert du SC Braga. Il est né dans la ville de Viana do Castelo avec une population de 90 000 habitants un peu plus d’une heure au sud de la ville espagnole de Vigo et il est le neuvième joueur portugais de l’histoire du Barça.

Barcelone renouvelle le contrat de la star de l’équipe B Alex Collado – SPORT

Barcelone a annoncé le renouvellement du contrat d’Alex Collado. L’accord du capitaine du Barca B a expiré en juin, mais le club a exécuté l’option de prolongation de deux ans qu’il avait dans son contrat.

Les Romagnoles de l’AC Milan liés au Barça en Italie – SPORT

Alessio Romagnoli est à nouveau lié à Barcelone, le défenseur central de l’AC Milan étant actuellement en discussion avec le club pour renouveler son contrat. Selon La Gazette Dello Sport, le Zaguero considère que l’augmentation qui lui est offerte ne correspond pas à son niveau de performance, donc cherche à bouger.

Le jour où Ilaix Moriba a conquis le vestiaire du Barca – SPORT

Ilaix Moriba n’a que 18 ans mais a fait preuve d’une grande personnalité, sur et en dehors du terrain. Le milieu de terrain du Barça a bien commencé en équipe première lorsqu’on lui en a donné l’occasion, et le vestiaire lui a pris. Intelligent, le joueur de La Masia a su trouver sa place avec un mélange d’humilité et de caractère.

Man City ne proposera pas de contrat à Lionel Messi cet été – SPORT

Manchester City a pris la décision de ne pas présenter à Leo Messi une offre de contrat pour la saison prochaine. Le club anglais veut renforcer son attaque avec un attaquant de premier plan et sur la liste restreinte sont Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku. L’un de ces trois comblera le vide laissé par Kun Aguero.

Le plan de Laporta à Barcelone: ​​réduire la masse salariale, éliminer les effectifs et promouvoir les jeunes stars de La Masia – Football Espana

Joan Laporta est le nouvel homme à la tête de Barcelone après avoir prêté serment en tant que président plus tôt ce mois-ci. Il est chargé de mettre fin à la sécheresse mineure des trophées du club – qui compte maintenant près de deux saisons complètes – tout en s’attaquant à la montagne de dettes du club.

Gerard Pique revient à l’entraînement à Barcelone – Football Espana

Gerard Pique est revenu à l’entraînement de Barcelone après une blessure, comme le rapporte El Mundo Deportivo. L’ancien défenseur central espagnol avait toujours été prévu de revenir au jeu après la pause internationale actuelle et il est maintenant sur la bonne voie pour respecter ce délai.