FC Barcelona News: 2 avril 2021; Les internationaux de retour à l’entraînement, les conditions de Lionel Messi pour re-signer

Dest, Riqui Puig et Mingueza rejoignent le groupe – FC Barcelone

Les joueurs internationaux ont commencé à rejoindre le groupe à partir de ce jeudi matin. Sergiño Dest, Riqui Puig et Òscar Mingueza étaient les premiers de retour à la Ciutat Esportiva et se sont joints à une séance qui s’est déroulée sur le terrain 2.

Comment les joueurs du Barça se sont comportés pendant la trêve internationale – FC Barcelone

Nous examinons la participation des joueurs avec leurs équipes internationales respectives

Présent et futur: Ilaix Moriba (VIII) – FC Barcelone

Il ne sera pas facile pour Ilaix Moriba d’oublier le 21 janvier 2021, date à laquelle le milieu de terrain du Barça B a fait ses débuts en équipe contre Cornellà en Copa del Rey. Moriba a joué 73 minutes avant d’être remplacé quelques jours seulement après avoir fêté son 18e anniversaire.

Comment s’est déroulée la rencontre entre Raiola et Laporta sur Haaland – SPORT

Ce jeudi matin pourrait être important dans l’histoire de Barcelone. SPORT a révélé que le père de Haaland et Mino Raiola se trouvaient dans la capitale catalane pour rencontrer le président de Barcelone, Joan Laporta. Ils sont arrivés à 9h30 de Nice.

Antoine Griezmann, cette fois, enfin? – SPORT

Antoine Griezmann est de retour à Barcelone et son moral est bon. La trêve internationale l’a aidé à retrouver sa meilleure forme et maintenant il veut continuer à ce niveau pour le Barça, un niveau qu’il n’a pas atteint depuis 2019, date de son arrivée.

Lionel Messi veut un projet gagnant à renouveler – Football Espana

Lionel Messi, 33 ans, attend toujours une offre de renouvellement de Barcelone selon Mundo Deportivo. Le capitaine de Barcelone a reçu en public et en privé une volonté de la part du club de Joan Laporta de prolonger son contrat actuel, mais n’a pas encore reçu de proposition spécifique. Messi serait intéressé à voir ce que le club propose.

Gerard Pique: « J’essaierai d’être là contre le Real Madrid » – Football Espana

L’icône de Barcelone, Gerard Pique, espère être apte à affronter le Real Madrid à El Clasico le 10 avril. Le plus grand match du calendrier du football espagnol aura lieu au Santiago Bernabeu et pourrait être potentiellement crucial dans ce qui est devenu une course au titre serrée.