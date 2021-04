FC Barcelona News: 20 avril 2021; Ronald Koeman de rester, Samuel Umtiti recherché par le Zenit

Finale impeccable de De Jong – FC Barcelone

Frenkie de Jong était une grande star de la finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Club. La performance du milieu de terrain a suscité des critiques élogieuses, alors que ses coéquipiers et lui-même ont remporté leur premier trophée de la saison et la 31e Copa de l’histoire du club.

Les défis auxquels le FC Barcelone est confronté dans la dernière ligne droite de la saison de championnat – FC Barcelone

Le sort du FC Barcelone est à nouveau entre ses mains. Après un week-end au cours duquel ils ont remporté le titre de la Copa del Rey, les résultats de la Liga signifient également que l’équipe de Ronald Koeman regagne le championnat de la ligue en remportant ses huit matchs restants.

Treizième but consécutif de 30 buts + saison pour Messi – FC Barcelone

Témoignant de son incroyable talent et de sa constance, Leo Messi a marqué 30 buts ou plus chaque saison au cours des 13 dernières années. Il a atteint 31 avec son doublé contre l’Athletic Club le week-end dernier, lors de la finale de la Copa del Rey à La Cartuja (remportée 0-4 par le Barça).

Koeman a le soutien de Laporta et obtiendra une deuxième saison à Barcelone – SPORT

Ronald Koeman continuera en tant qu’entraîneur de Barcelone sauver une grande surprise. Le club n’a rien dit du contraire, mais des rumeurs ont circulé suite au manque de ratification du président Joan Laporta, qui est toujours à l’écoute des résultats et des performances.

Barcelone exclu Samuel Umtiti lié à un changement de choc russe – Football Espana

Samuel Umtiti de Barcelone a été lié à une sortie estivale du Camp Nou avec le Zenit Saint-Pétersbourg qui le traquerait. Umtiti a continué de souffrir de blessures cette saison avec seulement cinq départs en Liga en 2020/21 pour l’équipe de Ronald Koeman.

JP Morgan confirme un investissement de 6 milliards de dollars dans la nouvelle Super League européenne – Football Espana

La banque d’investissement américaine JP Morgan a confirmé qu’elle financerait la nouvelle Super League européenne controversée avec une injection de liquidités de 6 milliards de dollars. L’annonce de 12 grands clubs européens de leur intention de rejoindre la nouvelle ligue séparatiste s’est heurtée à un contrecoup de la Liga et de l’UEFA.