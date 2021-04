FC Barcelona News: 21 avril 2021; Getafe suivant, Martin Braithwaite blessé

Quand et où regarder FC Barcelone v Getafe – FC Barcelone

LaLiga est de retour! Après avoir remporté la Copa del Rey, le Barça a pour objectif de se battre pour le titre de champion jusqu’à la toute fin de la saison. Ce jeudi, Getafe visite le Camp Nou (22h00 CEST).

Griezmann atteint 15 buts pour la saison – FC Barcelone

Une première touche géniale, un but et un sourire, voilà comment Antoine Griezmann a marqué son 15e but de la saison 2020/21, un chiffre qui l’a vu égaler ses exploits de but de la campagne précédente.

Retour au travail – FC Barcelone

Ce mardi matin, la première équipe a repris l’entraînement après la victoire finale de la Copa del Rey contre l’Athletic Club (0-4) et a commencé ses préparatifs pour le match de championnat contre Getafe au Camp Nou jeudi à 22h00 CEST.

Braithwaite a une entorse à la cheville droite – FC Barcelone

Le premier joueur de l’équipe Martin Braithwaite s’est foulé la cheville droite lors de la séance d’entraînement de mardi matin. Il n’est donc pas disponible pour la sélection et l’évolution de la blessure conditionnera sa disponibilité.

Barcelone discute de l’abandon de la Super League européenne – SPORT

La Super League s’effondre et tout le monde y réagit, après la démission de Man City, avec Chelsea sur le point de le faire. Le PSG et le Bayern Munich n’ont jamais été impliqués. SPORT a appris qu’au sein de Barcelone, il y a un débat interne sur la question de savoir si le club doit également renoncer à sa participation.

La légende barcelonaise Gerard Pique s’exprime sur la Super League européenne: “Le football appartient aux fans” – Football Espana

La Super League européenne a été annoncée avec audace dimanche, avec l’Atletico Madrid, Barcelone, le Real Madrid, Milan, Arsenal, Chelsea, l’Inter, la Juventus, Liverpool, Manchester City et Manchester United comme membres fondateurs. Florentino Perez, récemment réélu président de Madrid, devait être nommé premier président.