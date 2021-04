FC Barcelona News: 22 avril 2021; Prêt pour le match de Getafe, le Barça propose un contrat de deux ans à Sergio Agüero

Nouvelle session à la Ciutat Esportiva – FC Barcelone

Les joueurs de la première équipe disponibles se sont entraînés sur le terrain de Tito Vilanova à la Ciutat Esportiva, poursuivant leurs préparatifs pour le match contre Getafe jeudi (22h00 CEST).

APERÇU | FC Barcelone v Getafe – FC Barcelone

Après la victoire finale de la Copa Del Rey, les Blaugranes accueillent l’équipe de Madrid qui a de nouveau ouvert la course au titre après leur match nul contre le Real.

Pique: La Super League finirait par prendre le contrôle des ligues nationales – SPORT

Le défenseur barcelonais Gerard Pique a parlé d’une hypothétique Super League européenne dans une interview sur “ Universo Valdano ” avec Movistar +. Les possibilités de départ de la ligue se sont bientôt considérablement réduites suite au retrait de 10 des 12 clubs fondateurs, le Barça et le Real Madrid étant la seule exception.

Laporta a rencontré les capitaines de Koeman et du Barça pour discuter de la Super League – SPORT

Joan Laporta s’est entretenu avec l’entraîneur de Barcelone Ronald Koeman et les quatre capitaines de la première équipe pour discuter de l’implication du club dans la Super League européenne. Le projet a été lancé dimanche avec 12 membres fondateurs, mais les six équipes anglaises se sont depuis retirées, tout comme les trois équipes italiennes et l’Atletico Madrid, ne laissant que le Barça et le Real Madrid.

Les raisons de Barcelone de défendre le projet de Super League – Football Espana

Barcelone n’a toujours pas abandonné le projet de Super League selon Mundo Deportivo, malgré la perte de la grande majorité des 12 clubs fondateurs initiaux. Le départ des six clubs anglais, sous la pression du gouvernement et de Boris Johnson, a été décisif.

Barcelone propose à Sergio Aguero un contrat de deux ans avec le Camp Nou – Football Espana

Barcelone offrira à l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero un contrat de deux ans pour le tenter au Camp Nou cet été. L’international argentin Aguero a déjà confirmé qu’il quitterait les géants de la Premier League en transfert gratuit à l’expiration de son contrat à la fin de la saison 2020/21.