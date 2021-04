FC Barcelona News: 23 avril 2021; Le Barça bat Getafe, Joan Laporta parle de Super League

Barça 5-2 Getafe: toujours en chasse! – FC Barcelona

Prendre les trois points à Getafe s’est avéré beaucoup plus difficile jeudi soir que le départ lancé du Barça et le score final ne le suggèrent. Les visiteurs étaient toujours en lice à seulement trois minutes de la fin, quand une tête de Ronald Araujo et un penalty d’Antoine Griezmann ont finalement mis les choses au lit.

Messi s’envole dans la poursuite de Pichichi – FC Barcelone

Leo Messi ne s’arrête tout simplement pas. Un doublé contre Getafe et c’est 25 buts en Liga, ce qui lui permet de prendre les devants dans la course au trophée du meilleur buteur. Il a dépassé à quatre reprises Karim Benzema (21), deuxième, et cinq de plus que Gerard Moreno (20), qu’il affrontera dimanche prochain contre Villarreal.

Messi et Piqué: 500 matchs ensemble – FC Barcelone

Gerard Piqué et Leo Messi sont apparus ensemble sur le terrain pour la 500e fois de leur carrière. Le défenseur espagnol et l’attaquant argentin étaient tous deux dans la formation de départ lors de la victoire 5-2 contre Getafe pour faire remonter le repère, Messi n’ayant joué aux côtés de Sergio Busquets qu’à plusieurs reprises, 560.

Déclaration du FC Barcelone sur la Super League – FC Barcelone

Le FC Barcelone partage le point de vue de la plupart des grands clubs de football européens, et plus encore compte tenu du climat socio-économique actuel, selon lequel des réformes structurelles sont nécessaires pour garantir la viabilité financière et la faisabilité du football mondial.

Joan Laporta brise son silence: “La Super League est absolument nécessaire” – Football Espana

Joan Laporta, président de Barcelone, a parlé pour la première fois de la Super League européenne, un projet auquel le club fait toujours partie aux côtés du Real Madrid et de la Juventus. «Il est absolument nécessaire que les grands clubs expriment notre avis sur la répartition économique», a-t-il déclaré dans des propos portés par Marca. «Nous sommes des supporters des ligues nationales et nous parlerons avec l’UEFA.

Ronald Koeman: “Le combat sera jusqu’au dernier match” – Football Espana

Barcelone a affronté Getafe au Camp Nou ce soir, gagnant 5-2. Ils sont désormais troisièmes de la Liga, à un point d’avance sur Séville, deux derrière le Real Madrid et cinq derrière l’Atletico Madrid, avec un match en cours sur les trois. Les hommes de Ronald Koeman sont très à la recherche du double, ne prêtant aucune attention aux manigances hors-terrain relatives à la Super League.

La diatribe monumentale de Koeman contre le défenseur barcelonais Oscar Mingueza – SPORT

C’était probablement l’image du jeu. Oscar Mingueza, qui est entré en scène cette saison et en qui Ronald Koeman a fait preuve d’une totale confiance, a été pris dans une discussion animée avec l’entraîneur de Barcelone dans la seconde moitié de la victoire de jeudi sur Getafe.