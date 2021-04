FC Barcelona News: 24 avril 2021; Ousmane Dembele et Neto sur le point de revenir

Neto et Dembele sont sur le point de revenir pour Barcelone | Marca

Le gardien de but Neto et Ousmane Dembele ont tous deux pris part à l’entraînement vendredi et semblent sur le point de revenir dans l’équipe après une blessure.

Messi va 12 saisons consécutives marquant 25 buts ou plus en LaLiga | COMME

Les deux buts de Lionel Messi contre Getafe jeudi signifient que le capitaine a maintenant marqué 25 buts ou plus au cours des 12 dernières saisons consécutives pour Barcelone en Liga.

Barcelone et Madrid menacés d’expulsion de la Ligue des champions | sport

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a averti Barcelone et le Real Madrid qu’ils ne pourraient pas jouer en Ligue des champions s’ils restent en Super League.

Messi fait des achats de luxe à Miami | Marca

Lionel Messi a dépensé 7,3 millions d’euros sur un appartement à Miami avec vue sur la mer au milieu des rumeurs selon lesquelles le capitaine voudrait terminer sa carrière aux États-Unis.

Les clubs qui quittent la Super League européenne doivent payer une amende de 300 millions d’euros | sport

Les retombées de la Super League se poursuivent avec un rapport affirmant que tout club souhaitant quitter le projet proposé doit payer 300 millions d’euros comme stipulé dans son contrat.

Florentino Pérez: «Soit nous faisons quelque chose bientôt, soit beaucoup de clubs vont faire faillite» | COMME

Le cinglé du Real Madrid, Florentino Perez, a lancé une critique féroce de la Super League et pense que de nombreux clubs vont bientôt «faire faillite» à moins que le football ne change.

Messi attrape Ronaldo dans la lutte pour le Soulier d’Or 2020-21

Lionel Messi a évolué au niveau de Cristiano Ronaldo dans la course au Soulier d’Or. Le duo est à la fois sur 50 points mais loin derrière Robert Lewandowski sur 70.