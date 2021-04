FC Barcelona News: 25 avril 2021; Tous prêts pour la visite de Villarreal, Rafa Márquez sera entraîneur à l’académie du Barça

APERÇU | Villarreal v Barça – FC Barcelone

Le FC Barcelone a sept matches à jouer en Liga. Sur le papier, la mission est simple. Remportez les sept et le trophée du championnat est sécurisé. Le match avec les leaders de l’Atlético Madrid dans une quinzaine de jours est évidemment un jour de lettre rouge, mais il en va de même pour des voyages comme celui de dimanche à Villarreal.

Neto et Dembélé de retour dans l’équipe – FC Barcelone

Ousmane Dembélé et Neto ont tous deux reçu le feu vert médical ce samedi matin et ont été inclus par Ronald Koeman dans l’équipe qui se rendra en autocar cet après-midi à Villarreal pour le coup d’envoi dimanche 16h15 CEST en Liga. Ils passeront la nuit dans un hôtel.

Quand et où regarder Villarreal v FC Barcelone – FC Barcelone

Trois jours à peine après avoir battu Getafe 5-2, la campagne de championnat du Barça se poursuit avec un voyage difficile à Villarreal. C’est un début tôt (16h15 heure locale), et cette page vous aidera à faire des plans pour le jeu.

Leo Messi v Gerard Moreno: face à face – FC Barcelone

Il y a un match de crack en route à l’Estadio de la Cerámica (dimanche à 16h15 CEST). Le FC Barcelone rend visite à Villarreal, septième, lors d’une rencontre qui réunit également deux des attaquants les plus en forme d’Europe: Leo Messi et Gerard Moreno.

La vérité sur Villarreal CF – FC Barcelone

Villarreal est l’exemple classique de la façon dont une équipe d’une petite ville peut le mélanger avec les grands garçons. Le club a passé la plus grande partie de son existence dans les ligues régionales, mais est entré en deuxième division dans les années 1990 et en 1998, il a été promu dans l’élite pour la première fois.

Le Barça n’abandonne pas Ousmane Dembele – SPORT

Barcelone n’abandonne pas Ousmane Dembele. Son avenir est l’une des grandes préoccupations du club, avec son contrat en cours à l’été 2022. Pour l’instant, il n’a fait aucun mouvement vers la signature d’un nouvel accord. Le Barça lui a mis un prix pour que les clubs le signent cet été s’il ne veut pas signer pendant plus d’années.

Rafa Marquez confirme qu’il sera entraîneur à l’académie des jeunes du Barca – SPORT

Rafa Marquez s’est entretenu avec TUDN où il a confirmé qu’on lui avait offert un rôle d’entraîneur dans la jeunesse du Barca mis en place à partir de la saison prochaine. Le défenseur mexicain a été interrogé sur les nouvelles du SPORT et il ne l’a pas nié.

Koeman: Je me vois ici en tant qu’entraîneur de Barcelone la saison prochaine – SPORT

Ronald Koeman a un an pour exécuter son contrat et il est convaincu qu’il sera toujours en charge de Barcelone la saison prochaine. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été soutenu par le club pour rester patron après l’été, il a déclaré: “Le président a toujours, dès le premier jour, montré son soutien et sa confiance en moi.”