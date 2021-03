FC Barcelona News: 26 mars 2021; Pedri fait ses débuts en Espagne, le Barça lié à André Silva

Présent et futur: Pedri (I) – FC Barcelone

Malgré sa jeunesse, Pedri représente non seulement l’avenir mais aussi le présent au Barça. À seulement 18 ans, il est devenu un incontournable du milieu de terrain de Ronald Koeman. Avec 42 apparitions cette saison (31 dans le onze de départ), il est le joueur de moins de 22 ans qui a le plus joué dans les principales ligues européennes.

Messi-Griezmann, meilleur duo offensif de la Liga – FC Barcelone

Le Barça est, de loin, le meilleur buteur de la Liga. Les blaugranes ont marqué 67 buts en 28 matches et ont même atteint un siècle toutes compétitions confondues.

Transferts à Barcelone: ​​trois signatures à bas prix et une étoile – SPORT

Le Néerlandais est l’architecte de la reconstruction, et il y a plein d’arguments pour qu’il reste. Premièrement, comment il utilise les jeunes joueurs, deuxièmement, sa chimie avec Leo Messi, et enfin, son travail pour créer une flexibilité tactique et de nouvelles habitudes d’entraînement.

Barcelone regarde Andre Silva pour combler le vide de l’attaquant – SPORT

Selon Bild, Barcelone veut l’attaquant portugais de 25 ans. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga et connaît une saison sensationnelle. Manchester United et l’Atletico Madrid ont déjà manifesté de l’intérêt pour lui et Bild dit que le Barça est le dernier à les rejoindre.

La signature de Haaland est possible pour Barcelone – SPORT

Enric Ripoll, avocat spécialisé en droit du sport et membre de l’Association européenne d’arbitrage, affirme qu’il y a des chances pour que Barcelone signe Erling Haaland sans enfreindre les règles financières. Il l’a expliqué dans un webinaire «Gagner dans les bureaux» du Sports Law Institute.

Ronald Araujo: Ce serait bien si Koeman reste l’année prochaine – SPORT

Ronald Araujo a des raisons de sourire. L’Uruguayen s’est remis de sa blessure et a pu participer contre Huesca et la Real Sociedad. Maintenant, la pause internationale est arrivée et il peut continuer à trouver sa meilleure forme physique pour aider l’équipe.

Memphis Depay et Wijnaldum très proches de signer pour le Barca – SPORT

La planification de la saison prochaine est à un stade avancé, même si la nouvelle planche doit donner le feu vert à quelques mouvements qui ont été effectués au cours des derniers mois.

Barca vs Real Valladolid en danger à cause de Covid-19 – SPORT

L’affrontement de Barcelone avec le Real Valladolid, prévu pour le lundi 5 avril, est en danger. Les joueurs de Valladolid souffrent d’une épidémie de Covid-19. Ils ont suspendu l’entraînement mercredi parce que le gardien Roberto Jimenez a Covid.